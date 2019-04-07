Стало відомо, скільки колодязних люків викрадено у столиці

Протягом 2018 і з початку 2019 року викрадено 19 кришок люків колодязів. Про це повідомили у відповідь на запит в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КП “Київавтодор”.

“Інформуємо, що за 2018 рік було викрадено 19 кришок люків оглядових колодязів і 1120 решіток зливоприймачів. За перший квартал 2019 року – 228 решіток зливоприймачів, викрадення кришок люків зафіксовано не було”, – йдеться у відповіді.

На підприємстві зазначають, що проблема викрадення люків та решіток є однією з найбільш нагальних проблем, адже їх легко демонтувати і здати на нелегальні метало пункти.