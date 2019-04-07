Порошенко не виключив наркозалежності Зеленського

За словами президента, український народ зацікавлений в тому, щоб зняти такі підозри.

Президент Петро Порошенко, який балотується на другий термін, не виключає, що його опонент, комік і кандидат на посаду глави держави Володимир Зеленський є наркозалежним.

“Це надзвичайно велика загроза, коли є підозра, що кандидатом або навіть президентом України може стати людина, верховнокомандующим може стати людина, яка, не виключено, що має наркотичну залежність. Наркозалежність кандидата – це пряма загроза нацбезпеці і для кожного українця”, – сказав Порошенко в ексклюзивному інтерв’ю у програмі “Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою” на телеканалі “Україна”.