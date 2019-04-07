У Південній Африці браконьєра слон убив і з’їв лев

Ппроисшествие сталося в Національному парку Крюгера, Південна Африка.

Браконьєр, мисливець на носорогів, не повернувся додому зі свого нелегального промислу. Його спільники сказали сім’ї, що чоловіка слон затоптав. Родичі повідомили доглядача національного парку. Пошукова група зробила спробу знайти тіло, але після двох днів пошуку виявила тільки череп… і штани. Керуючий парку висловив співчуття родині.

«Нелегально входити на територію Національного парку Крюгера не тільки заборонено, але й нерозумно, — сказав керуючий парку. — У нас багато хижих тварин, і цей інцидент — зайве нагадування про небезпеку».

Експрес-інформація по країні

Південно-Африканська Республіка – держава в південній частині Африки.

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Столиця – Преторія

Найбільші міста: Йоханнесбург, Кейптаун, Дурбан, Преторія

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 1 219 912 км2 (24-я в світі)

Населення – 54,95 млн чол. (24-я в світі)

Офіційні мови: англійська, африкаанс, венда, зулу, коса, південний ндебеле, сваті, північний сото, сесото, тсвана, тсонга

Релігія – християнство

ІЛР – 0,666 (116-я в світі)

ВВП – $350,08 млрд (33-я в світі)

Валюта – південноафриканський ранд

Межує з: Намібією, Ботсваною, Зімбабве, Мозамбіком, Свазілендом; всередині території ПАР знаходиться держава-анклав Лесото.

Національний парк Крюгера постійно страждає від браконьєрства, оскільки в азіатських країнах зберігається високий попит на ріг носорога (як засіб для підвищення потенції і від багатьох хвороб). Більш того, в жовтні 2018 року в Китаї зняли раніше існував законодавчу заборону використання носорожьего рогу і кісток тигра в нетрадиційній медицині. Хоча закон обумовлює, що звірі повинні бути вирощені на спеціальних фермах, насправді вже сама зняття заборони спонукає до посилення браконьєрства.

За матеріалами BBC