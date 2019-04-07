Порошенко обіцяє «омолодити» свою команду

Кандидат у президенти Петро Порошенко пообіцяв істотно змінити свою команду і здійснювати подальші реформи.

«Твердо будуть змінені ключові речі. Відбудуться суттєві зміни в команді. Буде велика кількість нових молодих людей», — заявив Порошенко.

Президент зазначив, що зараз аналізує велику кількість пропозицій і вони будуть представлені.

«Твердо будуть продовжені реформи, які забезпечать економічне зростання і подолання бідності та забезпечення добробуту», — додав Порошенко.

Гарант наголосив, що буде різко прискорене і економічне зростання, і наш рух до Євросоюзу.

«Вже в грудні буде запропоновано країнам-членам НАТО підписати План дій щодо членства в НАТО», — сказав Президент.

Крім того, Порошенко підкреслив, що будуть повернуті додому українці, яких зараз утримують у в’язницях Москви як військовополонених.