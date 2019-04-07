В Іспанії розпродають села-примари

Зараз половини населення муніципалітетів в Іспанії становить менше 1000 жителів.

В Іспанії агентство нерухомості Aldeas Abandonadas виставляє на продаж населені пункти. Причиною стало так зване вимирання сіл із-за відтоку молоді у великі міста. Ціни на села стартують від € 85 000 або $96 000.

Місцеві чиновники називають таку ситуацію «демографічної зими» і вважають, що це загрожує депопуляцією і вимирання цілих сільськогосподарських регіонів. Тому селяни виставляють свої маєтки і землі на продаж, щоб нові власники «вдихнули в них життя».

У минулому році ріелтори продали близько 40 іспанських селищ-примар. 90% з них придбали іноземці. Навіть голлівудські зірки розглядають покупку занедбаних іспанських земель як привабливе капіталовкладення. Так, Гвінет Пелтроу на своєму сайті про стилі, моді і подорожах назвала одну з сіл «гарним різдвяним подарунком».

Покупців селищ приваблює океанський клімат, морська їжа (восьминоги, гребінці, молюски, які можуть ловити місцеві рибалки) і відсутність «цивілізації».

Сьогодні в Іспанії налічується більше півтора тисяч сіл-примар. За прогнозами соціологів, ситуація в найближчі роки не покращиться. Адже в країні щорічно зменшується народжуваність – її рівень з 1975-го скоротився вдвічі. Тому кількість порожніх населених пунктів з часом може зрости.