Окупанти готують дітей в Криму до війни з Україною, — Парубій

Керівництво Російської Федерації використовує освіта на окупованих територіях Донбасу і Криму як зброю проти України.

Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час виступу на 140-й Асамблеї Міжпарламентського союзу в Катарі.

Освіта грає критично важливу роль у питаннях національної безпеки. «Російська Федерація системно використовує освіта на окупованих територіях для ментального поневолення місцевого населення і підриву безпеки своїх сусідів, зокрема, і України. Уряд Путіна використовує освіта як зброю проти України. Росія порушує права на освіту рідною мовою, системно принижуючи громадян України, що проживають на окупованих територіях», — зазначив Парубій.

Він підкреслив, що недопуск міжнародних моніторингових місій, в тому числі і спецпредставника ООН на окуповані території прямо свідчить про те, що «злочинець усвідомлює свій злочин».

«Дітей громадян України на незаконно окупованої території насильно индоктринируют, перетворюючи у прихильників російської імперської ідеї. Росія в порушення міжнародного гуманітарного права цілеспрямовано готує українських громадян, які проживають у Криму, на службі в російській армії до війни проти України. Українці повинні вбивати українців — це план Путіна», — зазначив голова Ради.

Парубій нагадав про трагедію, яка сталася 17 жовтня 2018 року в Керчі, коли 18-річний студент місцевого Політехнічного коледжу Владислав Росляков підірвав бомбу і стріляв з помпової рушниці убив 20 дітей і поранивши ще 50. За словами спікера, Росляков був учасником «військово-патріотичних» тренувань, де його навчили готувати вибухівку і стріляти.

Разом з тим, Парубій висловив упевненість в тому, що цієї трагедії не сталося б, якби Росія не захопила Крим, а у дітей не формували бажання війни і насильства».