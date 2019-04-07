Зеленський: Ми позбавимо СБУ, ГПУ та МВС функцій тиску на бізнес

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський вважає, що правоохоронні органи потрібно позбавити функцій тиску на бізнес і створити орган, який буде займатися розслідуваннями економічних злочинів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна.

«У нас дві глобальні проблеми. Війна на Донбасі і природно люди дуже бояться інвестувати в Україну. Людям страшно, їхні фінанси не захищені. На бізнес тиснуть різноманітні правоохоронні органи, які взагалі не повинні цим займатися. Функції тиску на бізнес і на економіку повинні бути прибрані у правоохоронних органів. У Служби безпеки, Генеральної прокуратури у МВС. Для цього повинен бути створений окремий орган, який займається економічними злочинами. що стосується бізнес відносин, економічних відносин із Заходом», — заявив Зеленський.

Також він додав, що європейські партнери чекають гарантій. «Вони вважають, що з новим президентом у них з’явиться гарантія».