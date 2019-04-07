Ми перемогли: Зеленський обговорив з західними дипломатами, як голосувала за нього армія

На зустрічі з членами правління «Ялтинської європейської стратегії» (серед них — Карл Більдт, Андерс Фог Расмуссен, Олександр Кваснєвський) Володимир Зеленський, зокрема, обговорював те, як за нього проголосувала українська армія.

«Також обговорювали, як голосувала за нас армія. За результатами голосування в армії ми перемогли. До речі, користуючись нагодою, хочу подякувати всіх військових. Але на цьому не можна зупинятися», — розповів він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними більшість українських військових, на спецдільницях, розташованих у зоні бойових дій, проголосували за Володимира Зеленського. З відставанням у кілька сотень голосів друге місце зайняв Петро Порошенко.