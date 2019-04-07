«Ми захищали людей!» Матвієнко зробила цинічну заяву про анексію Криму

Спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що Україна «втратила» Криму і піддала загрозу свою територіальну цілісність через «нацистських і антинародних заходів уряду».

Матвієнко прокоментувала звинувачення в розвалі цілісності України в свою адресу з боку США і американські санкції. «Ніякого розвалу цілісності б не було, якщо б перші кроки влади України не були нацистськими, антиукраїнськими і антиросійськими», — сказала вона.

Голова Ради Федерації вважає, що російське керівництво не могло прийняти іншого рішення по Криму.

«Звичайно ж, коли ми приймали рішення по Криму, приймали його свідомо, щоб захистити людей, які там проживають. Я абсолютно впевнена у правоті того, що ми зробили, — підкреслила Матвієнко. — По-іншому відповідальні політики Росії тоді вчинити не могли і не мали права, інакше сьогодні в Севастополі стояли б не російські суду з Андріївським прапором, а стояли б військово-морські кораблі НАТО з іншими прапорами».