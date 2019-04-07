Скандального екс-нардепа впіймали п’яним за кермом

У Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Audi, за кермом якого перебував п’яний народний депутат минулого скликання від партії «Батьківщина» Ігор Скосар.

Про це в Facebook, повідомляють «Вартові Еспресо». Відзначається, що патрульні зупинили авто за порушення правил дорожнього руху.

«Водій мав усі ознаки алкогольного сп’яніння, що і підтвердив алкотестер Драгер — 2.39 проміле. Чоловік, що сидів за кермом представився депутатом Верховної Ради, щоправда, минулого скликання. Їм було пред’явлено посвідчення на ім’я Ігоря Скосаря», – сказано в повідомленні.

На порушника поліція склала протокол за керування в нетверезому стані.

Ігор Скосар був обраний нардепом від «Батьківщини». № 58 у виборчому списку. Однак, мав статус безпартійного. У 2013 році вийшов з фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».