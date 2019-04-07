У Чернігівській області горять заповідні території

У Чернігівській області сталося займання на території Міжрічинського регіонального ландшафтного парку.

7 квітня близько 16 години рятувальники отримали повідомлення про загорання очерету на території Міжрічинського регіонального ландшафтного парку поблизу села Тужар.

Зазначається, що на даний момент вогонь поширився на площу близько 40 гектарів і продовжує поширюватися на ліс.

“Станом на 17:45 загорання очерету трьома осередками на площі 16,5 га з розповсюдженням вогню на ліс (83 квартал) Міжрічинського регіонального ландшафтного парку на площі близько 40 га”, – розповіли в Держнс.

Крім того, до гасіння пожежі залучено 55 осіб особового складу, 11 одиниць техніки, літак АН-32П і вертоліт Мі-8.