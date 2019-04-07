“Миротворець” може готувати вкидання фейкових листувань від імені Зеленського

Центр “Миротворець”, що захищає Петра Порошенка, готує масове вкидання фейкових листувань політиків і активістів для дискредитації критиків президента і його конкурента Володимира Зеленського.

За його словами, центр “Миротворець” з 2015 року фабрикує email-листування від імені відомих людей: активістів, журналістів, політиків. Це робиться шляхом створення “дупел” – поштових скриньок.

“Дупло” – поштова скринька, зареєстрований на ім’я обраного (як правило, публічного) людини. Через мережу дупел нібито від імені заздалегідь обраних організаторами осіб ведеться фальшива листування. Мета створення дупел проста: через них тривалий час (іноді роками) ведеться фейковая листування, часто дублююча ряд реальних подій, але з додаванням “легенди”. Наприклад, заводиться фейковая пошта на ім’я політика, паралельно заводиться дупло на ім’я реального або вигаданого агента ФСБ. Ведеться листування, впроваджується завідомо вигадана легенда. В годину Х, наприклад, під вибори, власники дупел їх нібито “зламують” і вивалюють листування як однозначний доказ заздалегідь продуманої легенди”, – розповідає Сливка.

За його словами, саме зараз, напередодні другого туру виборів, “Миротворець” почав продаж цього фейкового компромату.

“Дивуватися, якщо “раптом” спливе листування Анатолія Гриценка з Курченко або Володимира Зеленського з Сашею Стоматологом не варто – кейси-то є”, – пише він.

“До другого туру не так довго. Дупла зараз полізуть з небаченою швидкістю”, – попереджає Сливка.