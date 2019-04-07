Дієтологи назвали продукт, який потрібно їсти на сніданок: врятує від багатьох недуг

Багато часто плутають гранолу з мюслями, але варто розуміти, що це два абсолютно різних продукту.

Зараз дуже популярно стало тобто гранолу на сніданок. Це швидко, смачно, але чи корисно? Про шкоду і користь гранолы розповідає портал Акценти.

Користь гранолы

Цілі зерна вівса, які містяться в граноле, а також горіхи мають харчові волокна, які допомагають регулювати травлення і запобігає запори. Гранола зменшує почуття голоду на тривалий час.

Цілі зерна вівса містяться в граноле, мають харчові волокна, які допомагають регулювати травлення

Волокна, які містяться у вівсі, знижують рівень поганого холестерину. Варто відзначити, що гранола — хороший джерело корисних жирів, що містять горіхи, насіння та олію. Одна порція гранолы замінить вам денну норму поліненасичених жирних кислот.

Завдяки вмісту в ній цільного зерна, гранола має безліч вітамінів і мінералів. Мед, соки, сухофрукти, які містяться в граноле, також багаті вітамінами та іншими корисними речовинами для організму людини.

Гранола зменшує почуття голоду на тривалий час

Шкода гранолы

Цей продукт можна назвати низькокалорійним, в 100 грамах гранолы міститься близько 480 калорій.

І головний мінус — недобросовісні виробники, які намагаються здешевити продукт і замість меду використовують підсолоджувачі і ароматизатори.

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Суспільство

Раніше повідомлялося, що фахівці розповіли, з яких продуктів краще всього починати свій сніданок. Усім відомо, що самий основний прийом їжі для людини — це сніданок. Адже саме від нього залежить заряд бадьорості та працездатності на весь день. Дієтологи назвали найкращі продукти, які зададуть потрібний ритм вашому організму на цілий день.

Злаки

Мюслі або гранола містять у собі достатню багато білка і клітковини і зможуть забезпечувати ваш організм цими необхідними речовинами. У кожній порції цих злаків їх міститься приблизно по 5 грамів.

Великим плюсом буде додавання до суміші насіння льону, який відомий своїм позитивним впливом на травлення.

Арахіс або арахісова паста

Арахіс сам по собі дуже ситний. А якщо ви зробите собі бутерброд з пастою і фруктами, то зможете досить швидко насититися. Дієтологи звертають увагу на те, щоб в пасті не було цукру, але було великий вміст білка. Однак пам’ятайте, що цей продукт є сильним алергеном і його не можна їсти багато.

Йогурт і вівсяна каша

Всім відомо, що вівсянка — це ціле джерело вітамінів і мікроелементів. В доповненні з йогуртом ви отримаєте збалансовану, корисне блюдо, яке додасть енергії для початку трудового дня.

Молочні продукти

Сир з бананом — це те, що потрібно вам вранці. Кисломолочний сир містить багато кальцію і білка. А в поєднанні з таким недорогим продуктом, як банан, ви отримаєте до 30 грамів білка.

Нагадаємо, що шкідливий продукт може бути дієтичним.

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