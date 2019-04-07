Стало відомо, коли Microsoft оновить Windows 10

У травні цього року корпорація Microsoft планує повністю оновити Windows 10.

Корпорація офіційно озвучила свої плани щодо оновлення програмного забезпечення — користувачів чекає нова біла тема, «пісочниця» і вдосконалений «Пуск», передає портал «Сегодня».

Наступне велике оновлення носитиме однойменну назву з датою ймовірного виходу May 2019 Update. Що стосується учасників програми Windows Insider, вони, за попередньою оцінкою продуктів Microsoft, отримають тестову збірку до кінця наступного тижня.

Травневе оновлення є перенесеним квітневим патчем, який змушені були відкласти через виявлених недоробок. Новий великий патч для Windows 10 доповниться світлої темою оформлення, режимом «пісочниці» для запуску програм у безпечному середовищі. Поліпшення торкнуться і меню «Пуск».

Разом з May 2019 у Windows Update 10 з’явиться корисна можливість відкладати встановлення будь-яких необхідних оновлень. Користувачі редакцій Home і Pro додатково зможуть відкладати інсталяцію щомісячних патчів на 35 днів. Крім того, операційна система зможе визначати найбільш оптимальний час для установки апдейтів, щоб користувачам не довелося перезавантажувати комп’ютер, перериваючи роботу в несподіваний момент, як це траплялося раніше.

Щоб уникнути серйозних проблем, аналогічних тим, що виникли в минулому році з October 2018 Update, коли користувачі скаржилися на втрату файлів після оновлення чи стикалися з численними помилками і BSOD, компанія запустить спеціальний сайт. На ньому можна буде в режимі реального часу відслідковувати, з якими проблемами стикаються користувачі в процесі або після установки May 2019 Update.

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Технології

Крім того, в найближчому майбутньому Microsoft повністю переробить Windows 10. Це може призвести до «смерті» звичайних громіздких настільних комп’ютерів, оскільки в планах розробників замінити їх віртуальними аналогами. Нова розробка корпорації є своєрідною відповіддю конкурентам Google з її гнучкою і простий Chrome OS, в якій є лише браузер і веб-додатки.

Нагадаємо, що iCloud з’явиться на платформі Microsoft Store.

Як повідомляв Hyser, Instagram і Facebook перестануть підтримувати Windows 10 Mobile.

Також Hyser писав, що Microsoft здивувала оновленим Surface Book 2.