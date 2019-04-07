Вибори в Україні: відомий журналіст пояснив, хто і чому голосує за Зеленського

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський зумів «достукатися» до українських виборців через їхні емоції. Ставка була зроблена на молоду аудиторію.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV відомий український журналіст, шеф-редактор інтернет-видання OBOZREVATEL Орест Сохар. На його думку, за Зеленського голосували ті люди, які «хотіли розваг».

«Мова про те, як достукатися до людини через емоції. Ці вибори були в телевізійному форматі. Люди не хочуть новин, не хочуть знати, хто що зробив, а хочуть емоцій. «Х-фактор», гумористичні шоу, серіали Зеленський туди класно зайшов», – зазначив Сохар.

За його словами, не весь електорат Зеленського знаходиться в телевізорі.

«Це та ж історія, як голосували за Кличка – він класний боксер, порядна людина, зробив себе сам, класний чувак. Вибір був емоційним. Телевізор лише створив образ», – пояснив журналіст.

Сохар також прокоментував статистику, згідно з якою середній вік виборців Зеленського – від 17 до 49 років.

«Саме ця аудиторія, можливо трохи старше, вкладала гроші в МММ. Розумні люди, але до них як достукалися, переконали, спрацювала реклама. Потім були інші трасти, банки з високими відсотками типу банку «Михайлівський». Туди теж люди несли, бо вірили», – зазначив він.

«Тому згоден, що у Зеленського молода аудиторія. До неї достукалися тому, що він знайшов підхід до людей з точки зору сучасних методів комунікації. Люди хотіли розваг – будь ласка. Навіщо слухати якийсь «Новий курс»? Це дуже сумно і під пиво не заходить. Навіщо слухати якісь обіцянки, як завершити війну на Донбасі? Сьогодні не призивають в армію, значить, це не моя проблема. Таких мотивацій у виборця може бути багато», – розповів Сохар.

Журналіст навів у приклад перемогу на президентських виборах у США Дональда Трампа: «Трамп вів себе, як фейк. Люди хотіли якийсь еклектики, їх втомили традиційні політики, які говорять на теми, зовсім їм не цікаві».

За його словами, «дебати потрібні для тих, хто намагається думати, а таких значно менше».