Порошенко очікує якнайшвидшого відновлення роботи «нормандського формату»

Порошенко повідомив, що збирається в Берлін, щоб обговорити питання встановлення миру

«Саме тому ми їдемо до Берліна. Терміново відновлена діяльність нормандського формату. Нам є що робити. Ми точно знаємо, куди і як рухатися», – запевнив він.

Раніше повідомлялося, що помічник президента РФ Владислав Сурков буде представляти Росію на зустрічі радників з міжнародних питань лідерів «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, РФ) в Берліні.

Зазначимо, що Порошенко 12 квітня відвідає з візитом Берліна на запрошення канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Нагадаємо, що збройний конфлікт на сході України почався в квітні 2014 року. Бойові дії ведуться між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частина Донецької і Луганської областей.

У нормандському форматі – за участю представників України, Франції, Німеччини та Росії – ведуться переговори щодо врегулювання конфлікту.

Глави держав нормандського формату зустрічалися востаннє 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді сторони домовилися затвердити основу дорожньої карти з реалізації мінських угод.