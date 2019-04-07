В Одесі на хабарі 10 тисяч доларів затриманий прокурор

У неділю, 7 квітня, в курортній зоні Одеси, на вулиці Маршала Говорова, правоохоронці затримали на хабарі 10 тисяч доларів прокурора.

В операції брали участь, зокрема, співробітники управління захисту економіки Нацполиции. Вони викрили прокурора в тому, що за зазначену суму він обіцяв випустити з СІЗО ув’язненого.

Як стало відомо «ФАКТАМ», затриманий — співробітник Білгород -Дністровської прокуратури (південь Одеської області) Олександр М., що працює тут з грудня 2015 року.

В правоохоронних органах регіону подію поки не коментують. У той же час, затримання прокурора за хабар підтвердив «ФАКТАМ» інформоване джерело в прокуратурі Одеської області.