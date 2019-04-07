У Мексиці сталося кілька озброєних нападів: загинули 18 людей

Загинули у тому числі троє дітей.

У Мексиці сталося кілька озброєних нападів, а також зіткнень між протиборчими злочинними угрупованнями, не менше 18 осіб загинули.

Як повідомляється, один з нападів відбулося у муніципалітеті Апасео-де-Альто, де загинули вісім чоловік, у тому числі троє дітей.

Відзначено, що штат Гуанахуато до цього часу перетворився в один із найбільш неблагополучних регіонів Мексики. З 2015 по 2018 рік кількість умисних вбивств у штаті, згідно з офіційними даними, зросла на 400%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Мексиці багатомільярдними санкціями і підвищенням мит на вироблені в Мексиці автомобілі.

Раніше на брифінгу в Білому домі Трамп допустив введення мит на автомобілі з Мексики.