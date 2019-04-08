У Києві заради експерименту викрали людину: з’явилися подробиці

У Києві відбулося незвичайне ПП — поліція оголошувала «План Перехоплення» заради порятунку людини, викраденого заради соціального експерименту. Подробиці інциденту повідомила Поліція Києва.

Відзначається, що дзвінки про викрадення чоловіки почали надходити в чергову частину поліції Києва близько 18:30 7 квітня.

Телефонували повідомили, що на Кільцевій дорозі навпроти ринку на зупинку громадського транспорту під’їхав чорний автомобіль BMW, з якого вийшли двоє невідомих, наділи на голову чоловікові пакет, посадили його в машину і поїхали по Окружній дорозі.

На місце події було негайно направлено слідчо-оперативну групу територіального управління поліції, яка виявила автомобіль і учасників події на парковці торгового центру на вулиці Берковецкая.

«Встановлено, що викрадення людини виявилося соціальним експериментом: таким чином „викрадачі“ вирішили перевірити реакцію громадян на подію. При цьому все знімали на відео», — повідомили в поліції.

Після того учасники експерименту надали поліції пояснення, а «потерпілий» написав заяву про відсутність у нього будь-яких претензій.