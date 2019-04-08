Президент виборцям: Я вас почув. Це сильний стимул проаналізувати помилки і урок на наступні п’ять років

Порошенко зазначив, що зараз аналізує велику кількість пропозицій і вони будуть представлені.

Президент України Петро Порошенко зазначає, що почув і тих українців, які підтримали його у першому турі виборів, і тих, хто голосував проти нього. У той же час глава держави підкреслив, що на наступні п’ять років має чітке бачення того, що необхідно зробити, з урахуванням уроків минулих п’яти років. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна».

На уточнююче питання, що на стадіоні «Олімпійський» під час дебатів кандидатів будуть десятки тисяч глядачів, серед яких як прихильники Порошенко, так і ті, хто за нього не голосували, яким чином він буде переконувати останніх, президент відповів: «Там будуть українці. Там будуть громадяни України». Глава держави наголосив, що ключова позиція — не тільки те, що буде сказано про майбутнє, але і які висновки зроблені.

Президент нагадав, що 31 березня відразу ж після завершення оприлюднення результатів екзит-полів зазначив: «До тих, хто голосував за мене, і до тих, хто не голосував за мене — я вас почув. І це був, можливо, один із самих важких уроків в моєму житті. Це абсолютно сильний стимул для того, щоб мною були проаналізовані всі п’ять років, включаючи всі помилки, які були зроблені. І в наступні п’ять років цей урок я дуже добре засвоїв».

Відповідаючи на запитання, що може змінитися, Порошенко зазначив: «Твердо будуть змінені ключові речі. Відбудуться суттєві зміни в команді. Буде велика кількість нових молодих людей».

Він зазначив, що зараз аналізує велику кількість пропозицій і вони будуть представлені.

«Твердо будуть продовжені реформи, які забезпечать економічне зростання і подолання бідності та забезпечення добробуту», — додав президент.

«Буде значно зміцнена обороноздатність держави», — також сказав він.

Порошенко підкреслив, що буде різко прискорене і економічне зростання, і наш рух до Євросоюзу. «Вже в грудні буде запропоновано країнам-членам НАТО підписати План дій щодо членства в НАТО», — сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що будуть повернуті додому українці, яких зараз утримують у в’язницях Москви як військовополонених.

«Буде зроблено велику кількість кроків, які значно зміцнять світ, тому що це буде зараз моїм першим пріоритетом», — підкреслив Президент.

Порошенко повідомив, що відбудеться його візит до Берліна. «Сьогодні є заява наших партнерів про те, що терміново буде відновлено діяльність Нормандського формату», — додав він.

«Нам є що робити. Ми точно знаємо куди, коли і як рухатися», — підкреслив президент.