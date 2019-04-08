«Оновлений Порошенко» зробив заступником голови СБУ свавільника Косинського

Порошенко залишилися до голосування дні буде активно зображати з себе «нового Президента».

Нарешті, почув голос народу і почав боротьбу з корупціонерами, яких він же сам і призначав. Так, після зустрічі з активістами, Порошенко пообіцяв, що можливо звільнить «токсичних» Семочко і Демчину. Але, наївні активісти не знали, що днем раніше на посаду заступника Голови СБУ призначив Порошенка не менш токсичну» фігуру – Владислава Косинського.

Ми неодноразово писали про цього персонажа.

Владислав Косинський став відомий у часи Евромайдана. У той час він служив у СБУ помічником з особливих доручень начальника департаменту «Т» СБУ Сергія Ганжі. Прославився безмежними методами роботи, зокрема тим, що підкидав зброю і вибухівку активістам Дніпропетровського Евромайдана. Цікаво, що Сергій Ганжа особисто курирував «горілчаного короля» Олексія Чеботарьова, який був основним постачальником «титушек» київський «антимайдан». Ганжа зараз все ще перебуває в розшуку і проживає в Криму, а Косинський при Порошенко примудрився зробити блискучу кар’єру – був начальником внутрішньої безпеки СБУ, потім керував УСБУ в Сумській області, де прославився масштабними розкраданнями нафтопродуктів. Однак, зараз, схоже, Петру Миколайовичу екстрено потрібні таланти Косинського по частині «політичного розшуку» і підкидання зброї. Так що, активісти, рано зраділи. Порошенко владу віддавати не збирається і активізує беззаконня в СБУ та інших структурах.

Трохи докладніше розповімо про «бізнес-діяльності» Владислава Косинського.

Владислав Косинський спочатку просто “кришував” контрабандні потоки. Зрозуміло, на сигаретах, переправляються в Литву, початковий капітал заробити можна. Проте, великі гроші робляться тільки на торгівлі наркотиками, зброєю і нафтопродуктами. Займався Косинський першими двома напрямками – невідомо, але от в торгівлі паливом, головний сбушник Сумської області досяг успіху настільки, що практично став власником нелегального нафтопереробного заводу.

Все дуже просто: нафта і газовий конденсат крадеться з трубопроводів в районі сіл Великі Бубни і Гришине. Потім продукт завозять на нафтопереробний завод в місті Ромни. Завод розташований в районі Роменського молзавода, дозвільних документів та ліцензій не має. За відомостями, саме високопоставлені співробітники УСБУ в Сумській області Косинський, Мудров, Підсох, Зарецький, Башкіров і Перелазный, контролюють даний нелегальне підприємство. Між іншим, охоронні фірми зараз бояться зв’язуватися з охороною нафтопроводів. В кінці жовтня невідомими особами був обстріляний автомобіль фірми, що займається цим небезпечним справою. І поскаржитися на подію нікому! В області прекрасно відомо про те, що нафта і газ крадуться під прикриттям СБУ.

Хто вбив депутата Анатолія Жука?

До речі, факт обстрілу автомобіля з охоронцями став відомий завдяки активістам. Косинскому відразу ж пригадали і його ймовірну причетність до вбивства екс-депутата Сумської міської ради і колишнього директора департаменту містобудування Анатолія Жука, який був застрелений 2 серпня 2018 року. Через кілька днів безслідно зникли його дружина і дочка.

Анатолій Жук займався питаннями виділення земельних ділянок, не забуваючи і про себе. В результаті, у депутата з’явилися дуже великі активи, які були добре захищені від криміналітету. Однак, що не можуть “віджати” бандити, без проблем можуть забрати українські спецслужби. Генерал Косинський організував злочинну групу з колишнього депутата від ПР Ігоря Молотка; колишнього заступника глави АП Віктора Януковича, Юрія Чмиря; заступника прокурора Сумської області Сергія Маслюка. Кримінально-сбушний квартет займався контрабандою, “розпилом” державних грошей і головне — незаконним видобутком нафти на межі Сумської, Чернігівської та Полтавської областей.

Вобщем, судячи за призначенням Косинського, Порошенко владу віддавати не збирається і готовий на все. Включаючи провокації, нехай тупі, але жорсткі. Але навряд чи це врятує Петра Олексійовича. Скоріше лише посилить його доля після неминучого програшу.