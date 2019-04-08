Супрун закликала позбутися дурних стереотипів з кіно про людей з аутизмом

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун порадила українцям позбуватися стереотипів щодо людей з аутизмом. Про це йдеться на її сторінці в Facebook.

«На цьому тижні весь світ поширював інформацію про аутизм (розлади аутистичного спектру). У всіх країнах люди з РАС стикаються з дискримінацією і порушенням їх прав. Існує багато міфів, наприклад, що всі люди з РАС схожі на героя Дастіна Гофмана у фільмі «Людина дощу (Rain Man). Разом з тим кожна людина індивідуальна і має свої особливості і свої можливості. Деякі здатні жити самостійно і продуктивно, інші потребують постійної підтримки», — зазначила вона.

Також Супрун запропонувала більше дізнатися про аутизм, щоб не бути жертвами стереотипів, що це хвороба, яка пов’язана з вакцинацією, а всі особи з аутизмом — замкнуті генії.