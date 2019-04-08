Вчені назвали головні продукти для здоров’я м’язів

Вчені з’ясували, які корисні для здоров’я продукти необхідно регулярно вживати, щоб зберегти здоров’я м’язів.

Показники сили та еластичності м’язів, поліпшуються при вживанні зелені — листових салатів, шпинату, руколи та інших зелених рослинних продуктів, повідомляє Politeka.

М’язова сила — один з головних чинників того, що ваш організм буде повільніше старіти. Вчені з Університету Едіт Коэун в Австралії довели, що саме завдяки регулярному вживанню зелені підвищує сила й еластичність м’язових волокон. Щоб довести своє відкриття, вони протягом декількох років спостерігали за раціоном харчування півтори тисячі жінок старше 70 років.

Комаровський попередив про небезпеку аспірину для дітей: загрожує фатальними наслідками

Суспільство

В результаті вдалося встановити, що при вживанні більше 300 грамів зелені і листових зелених овочів на день, у представниць прекрасної статі ставали більш високими показники м’язової сили. Жінки в середньому піднімали на 2 кг більше, ніж учасниці, які вживали зелень рідко або зовсім ігнорували її.

Глава проекту Марк Сім зазначив, що такий ефект обумовлений дуже високим рівнем корисних мікроелементів мінералів в листових овочах. Саме вони сприяють активізації кровотоку, надають силу і молодість.

Важливо розуміти, що при старінні показник м’язової сили швидко знижується. Збільшуються ризики падінь та інвалідності, а в деяких випадках і передчасної смерті. Чим міцніше фізично будуть літні люди, тим більш високим виявиться якість їх життя в майбутньому. Саме тому в зрілому віці вкрай важливо, щоб раціон був збалансованим і містив достатню кількість корисних продуктів, у тому числі зелені і зелених листових овочів.

Важливі також для повноцінного раціону гриби, оскільки містять величезну кількість антиоксидантів і мікроелементів. Вони багаті клітковиною, вітамінами, мінералами, антиоксидантами, кількість яких безпосередньо залежить від сорту.

Найбільш корисними вважаються шиітаке, maitake смажені гриби та трюфелі. Недалеко від них пішли знайомі і звичні нам гливи та печериці, оскільки містять велику кількість калію, що відповідає за правильну роботу м’язової системи.

Нагадаємо, що вчені розповіли про вплив березового соку на організм.

Як повідомляв Hyser, дієтологи назвали продукт, що допомагає нормалізувати тиск.

Також Hyser писав, що вчені знайшли смачний спосіб, який позбавить від депресії.