Лікар розповів про ефективні методи боротьби з порушеннями сну: що потрібно знати

Порушення сну – це часта проблема, з якою стикається кожен четвертий чоловік.

Як повідомляє POLITEKA, проблеми зі сном включають в себе: важке засипання, поверхневий, тривожний сон, важке пробудження (ранній або надмірно пізній підйом), відчуття втоми після сну, розповів лікар-реабілітолог Василь Купрейчик.

За його словами, медичні препарати ефективні для лікування порушень сну, проте вони часто використовуються пацієнтами, які не дотримуються прості правила гігієни сну. Впоратися з безсонням можна, не вдаючись до ліків.

Порушення сну – часта проблема, з якою стикається кожен четвертий чоловік

Кожен знає, що необхідно стежити за гігієною порожнини рота та регулярно чистити зуб. Так само і зі сном – необхідно дотримувати прості ритуали, які зроблять сон здоровим.

У чому полягає гігієна сну:

— Оцініть вашу спальню, зручність матраца і подушки. Комфортна в кімнаті температура. Мінімізуйте кількість сторонніх шумів (працює телевізор або інший електроприлад). Пам’ятайте, що в спальні не повинно бути жарко і задушливо — провітрюйте;

— Постарайтеся засинати в один і той же час, навіть на вихідних;

— Не можете заснути – займіться справою. Якщо протягом 20 хвилин вам не вдається заснути – вставайте і робіть те, що змушує нудьгувати. Тільки не засаживайтесь за гаджети і комп’ютер — це тільки шкодить сну;

Оцініть вашу спальню, зручність матраца і подушки

— Використовуйте ліжко тільки для сну. Не варто дивитися в ліжку телевізор, приймати їжу, читати літературу, працювати і лягати на ліжко в період часу, коли не хочеться спати;

— Не паліть і не вживайте кави перед сном. Варто відмовитися від будь-яких стимуляторів за 6 годин до сну;

— Не спите вдень, щоб до вечора бажання сну тільки збільшувалася;

— Не вживайте алкоголь. Він серйозно впливає на якість сну;

— Спробуйте повторювати одні і ті ж дії перед сном;

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Суспільство

— Не тренуйтеся за 4 години до сну. Перенесіть краще тренування на ранковий час або на день;

— Не їжте багато перед сном і не лягайте голодним. Можна перекусити чимось легким;

— Перед сном постарайтеся розслабитися. За 90 хвилин до сну можна прийняти гарячу ванну, займатися дихальною гімнастикою або іншими релаксуючим техніками;

— Зберігайте звичну активність, навіть якщо ви не виспалися.

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Важливо пам’ятати, що звичка засинати — це саме те, що потрібно. Таким чином, чим більше ви практикуєте ці поради засипання, тим менше буде мучити безсоння. Відомо, що дотримання ритму сну сприятливо позначається на самопочутті.

1. Відсутність джерел світла

Світ коли-небудь пропадав у вашому будинку або квартирі? Якщо так, то є ймовірність, що ви краще спали в ту ніч. Причина в тому, що, незважаючи на всі лампи розжарювання, флуоресцентне і світлодіодне освітлення, внутрішній годинник вашого тіла, як і раніше синхронізуються з Сонцем.

2. Правильне дихання

Спальня повинна бути добре провітрена. Ніяких дратівливих запахів. Відомо що легкий аромат лаванди розслабляє. Ще варто навчитися правильно дихати. Дотримання балансу кисню в організмі допомагає заспокоїтися і швидше заснути.

3. Не намагайтеся спеціально заснути

Неможливість заснути дратує. Як голод або спрага, сон є важливою функцією тіла. Ми можемо (і повинні) скорегувати свої звички, але все одно будуть часи, коли у нас не вийде заснути.

4. Прийміть перед сном душ або ванну гарячу

Гаряча ванна або душ не тільки приносять блаженство, але і викликають різке зниження рівня кортизолу (гормону стресу) і температури тіла (прохолодна температура тіла допомагає спати). Сонливість після душу або ванни, ймовірно, одним з найбільш недооцінених способів допомогти заснути.

5. Нагріти ноги

У дослідженні, проведене німецькими вченими, команда виявила зв’язок між гарячими ногами і швидким засипанням: пляшка гарячої води в ногах здатна викликати розширення судин. І як наслідок швидке розслаблення і занурення в сон.

6. Вільний потік думок

Як вже згадувалося, роздуми про невдачі контрпродуктивні. І викликають додатковий стрес. Якщо ваш розум і тіло відчувають себе неспокійно, просто дозвольте своєму розуму трохи «побродити». Уявіть собі відпустку своєї мрії на тропічному острові або уявіть собі якусь мету або прагнення, яких вам ще належить досягти.

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