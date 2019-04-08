Меган Маркл і принца Гаррі звинуватили в крадіжці аккаунта Instagram.

55-річний інструктор по водінню Кевін Кейлі з Великобританії заявляє, королевська подружня пара вкрала його ім’я в Instagram, щоб створити власну сторінку. Про це повідомляє ТСН.

За розповідями потерпілого, сторінкою соцмережі він користувався протягом трьох років і створив її задовго до одруження Меган Маркл і принца Гаррі.

Так акаунт чоловіки називався @sussexroyal, який тепер належить для особистої сторінки принца Гаррі і Меган Маркл, був придуманий, тому що чоловік підтримував футбольну команду Reading FC, яку в народі називають Royals.

Так, нещодавно чоловік дізнався, що його назва сторінки перейменували на @_sussexroyal_. А на його колишньої сторінці з’явився аккаунт герцогів Сассекских. Відчувши себе обдуреним, Кевін поскаржився, що це зробили без його згоди, навіть не повідомивши його. За словами чоловіка, керівництво платформи йому пояснив, що має право передавати акаунти у разі тривалої бездіяльності на сторінці користувача.

«Все, що їм потрібно було зробити, це повідомити мені по електронній пошті, що відбувається. Повідомити, що королівська сім’я хоче це назва, і я б дав його. Але ні, вони пішли за моєю спиною і зробили це, не сказавши мені», — поскаржився Кейлі.

Про злом сторінки Кевіна Кейлі повідомив його син. «Я нічого не маю проти королівської сім’ї. Мені подобається Гаррі, він один з нас. Це просто ганьба, що Instagram зробив це таким способом», — висловився чоловік.

У той же час, незважаючи на образу, Кевін зазначив, що задоволений. Тепер на сторінці,яку він створив, розповідається про членів королівської сім’ї.

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