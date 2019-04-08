Бігати не обов’язково: названо найбільш ефективний спосіб схуднути

Ні для кого не секрет, що для схуднення необхідні тренування, спалюють калорії.

У спробі схуднути багато хто відразу ж стають на бігові доріжки, що йдуть в найближчі парки, на стадіони, сподіваючись, що біг стане справжнім порятунком в позбавленні від зайвих кілограмів. Однак, є безліч інших видів спорту, які чудово сприяють схудненню, передає Politeka.

Плавання

Даний вид спорту набагато ефективніше бігу допомагає схуднути. Жиросжигание проходить більш активно завдяки тому, що організм витрачає багато енергії на терморегуляцію і доводиться протистояти опору води.

Скелелазіння

Завдяки лазіння на спеціальному стенді можна опрацювати абсолютно всі групи м’язів. Це заняття принесе користь з першого ж разу. Після тренування будете відчувати всі м’язи.

Саме втішне, що в цьому виді спорту ризик отримання травм практично нульовий. Природно, мова йде спеціальному стенді, а не про гори.

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Суспільство

Кінний спорт

Є найпростішим видом спорту, але досить ефективним у плані схуднення. Під час кінної прогулянки у людини задіяно багато м’язів, особливо спини, преса і стегон. Багатьом відомо, що завдяки кінного спорту у людини покращується настрій.

Скандинавська ходьба

Вона дозволить привести в порядок м’язи ніг, плечового пояса і преса. Прекрасно відпрацьовує всі групи м’язів.

Раніше лікарі назвали головну причину людських хвороб. Куріння, недолік фізичної активності і поганий сон безумовно є негативними чинниками в житті кожної людини. Однак навіть вони меркнуть у порівнянні з поганою і неправильної дієтою, яка може все додатково посилити. Саме погана дієта нерідко є джерелом виникнення серцевої недостатності, цукрового діабету і ряду інших захворювань.

Варто споживати більше фруктів, овочів і ягід, уникати великої кількості червоного м’яса і краще зовсім відмовитися від надмірної кількості цукру, воліючи його замінники.

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