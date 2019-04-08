Вчені виявили незвичайний факт про кішок

Японські вчені досліджували здатність кішок до розпізнавання людської мови.

Таким чином, вони зробили висновок, що коти мають здатність розрізняти свої імена, але вони їм байдужі. Про це повідомляє Obozrevatel.

Дослідження були проведені за допомогою методу «звикання-відвикання».

Вчені створили дві групи з кішок – повністю домашні тварини та тварини з «котокафе».

Так були вивчені реакції кішок на чотири випадкових імені іменників, до яких їх привчили заздалегідь, на чотири клички живуть разом кішок і на власне ім’я кішки.

У підсумку обидві групи кішок показали реакцію на імена, але зробили це трохи по-різному. Поряд з цим домашні кішки виділяли і власне ім’я з числа імен інших живуть в будинку кішок, в той час як кішки, що живуть в кафе, не відрізняли своє ім’я від інших імен, але розрізняли всі ці імена й інші іменники.

Також був проведений ще один експеримент, в якому брали участь кішки, які жили в колективі з чотирьох або більше тварин. В даному експерименті слова вимовляв чужа людина, а вчені стежили за тим, чи розуміє кішка своє ім’я в такій ситуації.

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Зміщення тіла кішки, рух хвоста і нявкання, як реакція на ті чи інші слова, були помітні лише у 10% кішок, інші лише водили вухом або злегка повертають голову.

Так в першому експерименті 11 з 16 піддослідних слабкіше реагували під час говоріння чотирьох іменників.

У другому експерименті, де називалися імена декількох кішок, домашні кішки дізнавалися імена більш менш дізнавалися своє ім’я, ніж коли називалися сторонні імена. Кішки ж з «котокафе» практично однаково реагували як на імена інших кішок, так і на власне ім’я.

У досліді, де слова вимовляв чужа людина, підсумки були такими: 20 з 33 піддослідних кішок демонстрували зниження інтенсивності реакції в міру перерахування різних іменників від першого до четвертого незнайомою людиною.

Отже, який же висновок? Згідно з проведеними дослідженнями кішки зіставляють свої імена, як в устах власників, так і сторонніх людей, при тварини з «котячих кафе» майже не відрізняли своїх імен від сусідніх кішок.

У підсумку, кішки вміють розрізняти свої імена, але практично не демонструють це людині. І реагують на ім’я тільки тоді, коли їм це для чогось потрібно.

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