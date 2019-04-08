25 туристичних місць, про яких ви, швидше за все, не чули

На сучасній політичній карті світу налічується понад 250 країн. Точне число туристичних зон і напрямків на всій планеті і зовсім не піддається ніяким підрахункам. Така широка географія створює безмежне поле для вибору місця відпочинку. Вибираючи маршрут подорожі, ми обмежені тільки бюджетом і власною фантазією. Незважаючи на все розмаїття напрямів, з року в рік багато продовжують вибирати жаркий Єгипет, сонячну Туреччину і екзотичний Таїланд.



Але враження від подорожей по масовим маршрутами не йдуть ні в яке порівняння з власним відчуттям першовідкривача і дослідника незвіданого. У світі ще є тисячі цікавих, не протоптаних туристами місць. Ми зібрали 25 неймовірних маршрутів, які поки залишаються маловідомими для більшості туристів.









Бангонг-Цо, Індія/КНР



Безстічне озеро в Гімалаях, що розташувалося на висоті 4350 метрів над рівнем моря. Вода в озері солонувата, тому в ньому практично немає мешканців. Вчені припускають, що це озеро може бути залишками древнього океану, що простягалася раніше на території Тибету.





Мадаин Саліх, Саудівська Аравія



Комплекс археологічних споруд в Хіджазу є першим об’єктом на території Саудівської Аравії, який був внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Складається він 111 скельних поховань і системи гідротехнічних споруд, побудованих близько 20 століть тому.





Уаі-О-Тапу, Нова Зеландія



У цій галузі з високою геотермальної активністю зосереджено безліч мальовничих гарячих джерел, включаючи гейзер Леді Нокс. Парк знаходиться під охороною, але частково доступний для відвідування туристів.





Ель-Джем, Туніс



Цей амфітеатр легко можна сплутати з колізеєм у Римі. Але на відміну від останнього, тут немає таких натовпів туристів. Амфітеатр здатний вмістити 30 тисяч глядачів і вважається третім за величиною в Римській імперії.





Jericoacoara, Бразилія



Довгі роки це була відома тільки місцевим рибальське село, в яку-то електрику провели лише 20 років тому. Завдяки такій ізольованості, все тут збереглося в первозданному вигляді, включаючи природу і одні з найкрасивіших у світі пляжів.





Сходи Хайку, Гаваї



Пішохідний маршрут, який складається з 3992 сходинок, які піднімаються на висоту 850 метрів над рівнем моря. З них відкривається найкрасивіший вид на Оаху.





Лофотенські острови, Норвегія



Це самий справжній край світу, що знаходиться за полярним колом і північніше полюсів холоду Верхоянска і Оймякона. При цьому завдяки Гольфстріму на південних островах температура не опускається нижче нульової позначки. Тут можна спробувати удачу в лові риби, подивитися на північне сяйво і насолодитися єднанням з природою.





Хобарт, Австралія



Це фінансовий і адміністративний центр Тасманії. Місто було засновано в далекому 1804 році, і з тих пір він так і не втратив чарівності старого портового міста і зберіг більшість історичних будівель.





Грейт-Смокі-Маунтінс, США



Крім того, що в національному парку можна побачити в природному середовищі 66 видів ссавців, в літній сезон на 2 тижні він стає домом світлячків Photinus carolinus. У вечірній час вони синхронно загоряються кожні кілька секунд, влаштовуючи свого роду природне світлове шоу.





Зачарована Ріка, Філіппіни



На острові Мінданао, недалеко від селища Хинатуан, розташована Зачарована річка. Вода в ній неймовірно прозора. Вона пофарбована в насичені відтінки рожевого і блакитного кольорів. Сюрреалистичности пейзажу додають косяки риб, немов ширяють у невагомості.





Альберобелло, Італія



Місто в регіоні Апулія примітний своєю унікальною архітектурою. Міські будови являють собою будинки з конічним дахом, отримали назву труллі. Подібних споруд немає більше ніде у світі.





Цзючжайгоу, Китай



Заповідник «Долина дев’яти сіл» на півночі провінції Сичуань займає територію в 720 км2. Національний парк складається з трьох долин, в кожній з яких знаходиться безліч природних пам’яток.





Парк Хітачі, Японія



Національний парк займає 120 га. З весни до кінця осені весь парк вкрита різнокольоровим килимом різноманітних квітів.





Королевська стежка, Іспанія



Стежка між водоспадами Chorro і Гайтанехо в ущелині Ель Чорро довгі роки очолювала список найбільш небезпечних стежок, так як була майже повністю зруйнована. Уряд Іспанії відновило стежку, перетворивши її з екстремальної в одну з найбільш захоплюючих у світі.





Балос, Греція



Бухта між узбережжям острова Крит і островом Грамвуса здебільшого являє собою мілину. Море тут переливається безліччю відтінків, а дно повністю песчанное.





Уакачина, Перу



У декількох кілометрах від міста Іка знаходиться оазис, в якому живе 200 осіб. Місто виникло навколо невеликого, природного озера. Зображення оазису можна побачити на банкноті номіналом 50 нових солей.





Улін’юань, Китай



Більше 3000 піків і утьосов самих різних форм і обрисів, розділені ущелинами з річками, озерами та водоспадами. Крім усього іншого, заповідник є місцем проживання багатьох зникаючих видів рослин і тварин, включаючи 30 ендемічних видів флори і фауни.





Лас-Лахас, Колумбія



Церква в 7 км. від міста Іпіалес була побудована в 1948 році на пожертвування прихожан. В 1754 році тут сталося диво явища Богородиці, яка вилікувала глухоніму дівчину. На стіні з’явився лик жінки з мланденцем на руках, визнаний зціляють.





Рангіроа, Французька Полінезія



Рангіроа вважається найбільшим атолом архіпелагу Туамоту. Складається він з 415 невеликих острівців, які населяють близько 2400 осіб. Атолл відомий як одне з кращих в світі місць для дайвінгу.





Намакваленд, Південна Африка



Раз в рік національний парк Намакваленд з посушливою, млявою області перетворюється в справжній оазис, в якому розквітають сотні тисяч ромашок.





Мис Перпетуа, США



Через мис проходить понад 40 кілометрів піших маршрутів, що буяють різними природними пам’ятками. Найбільш вражаюча з них — Колодязь Тора, з якого під час припливів періодично викидає фонтан.





Саліна Турда, Румунія



Гігантську соляну шахту трансформували в туристичний атракціон. Заплативши всього близько 5 євро можна спуститися на 100 метрів під землю, подихати солоним повітрям і покататися на колесі огляду.





Селус, Африка



Резерват займає площу в 54 600 км2, що становить близько 5 % території країни. Головними його мешканцями є слони, бегемоти, жирафи, леви та інші типиные для савани тварини, яких можна побачити в їх природному середовищі.





Ранакпур, Індія



Джайнский храмовий комплекс підтримує 1444 колони, при цьому них немає двох однакових. Храм повністю зроблений з білого мармуру.





Апосл Айлендс Нешнел Лейкшор, США



Це місце легко може пробудити дослідника в кожному з нас. Воно включає 21 острів, головними визначними пам’ятками яких є водоспади, озера, печери і реліктові ліси.