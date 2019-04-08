Спортсмени з ДНР виступили на республіканських змаганнях у Білорусі

Спортсмени з самопроголошеної Донецької народної республіки виступили на XVII відкритих республіканських змаганнях з сучасного п’ятиборства на призи управління спорту та туризму Могильовського облвиконкому (Республіка Белаурсь).

— Завершилися XVII відкриті республіканські змагання з сучасного п’ятиборства на призи управління спорту та туризму Могильовського облвиконкому. Могильов за традицією виявився гостинним, привітним господарем і відповідальним організатором змагань. 125 осіб з Гомельської, Мінської, Могилевської областей та Донецької Народної Республіки зібрало це яскраве спортивне подія, — повідомляється на офіційному сайті Могильовського обласного центру олімпійського резерву з кінного спорту та сучасного п’ятиборства.

В одному з видів програми представниця ДНР навіть завоювала медаль. У змаганнях серед юніорок 1997 року народження і молодше бронзовою призеркою стала Анастасія Шевченко.