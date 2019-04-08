Нафтова війна США з саудити загрожує глобальними потрясіннями

Якщо США приймуть антикартельный законопроект проти ОПЕК, то Саудівська Аравія відмовиться від використання американського долара при продажу нафти. Чому США як ніколи близькі до схвалення цього закону, придуманого ще двадцять років тому? І які незворотні наслідки він може запустити?

Саудівська Аравія загрожує відмовитися від долара при продажі своєї нафти у відповідь на ухвалення Вашингтоном законопроекту NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), який дає американським судам повноваження розглядати антимонопольні позови проти країн ОПЕК інших держав, що беруть участь у картельних змовах на нафтовому ринку (тобто проти Росії в тому числі). Про це повідомив Reuters з посиланням на джерела.

В якості відповіді на NOPEC Саудівська Аравія також розглядає продаж активів королівства в США. Саудівська Аравія інвестувала в США майже 1 трлн доларів і володіє казначейськими облігаціями США на суму близько 160 млрд доларів. Ер-Ріяд також міг би відмовитися від прив’язки до долара саудівського рияла, який торгується за фіксованим курсом з 1986 року.

Чому так страшний антикартельный закон, що навіть багаторічний союзник США готовий почати процес дедоларизації?

Варто сказати, що цей законопроект у тому чи іншому вигляді в США намагаються прийняти протягом вже майже 20 років. Але досі цього так і не було зроблено. Один з джерел агентства заявив, що не думає, що законопроект NOPEC буде прийнятий і зараз. Однак провідний експерт Фонду національної енергетичної безпеки, викладач Фінансового університету Ігор Юшков вважає, що як раз сьогодні шанси ухвалення такого законопроекту найвищі за останні двадцять років. І не тільки тому, що до влади прийшов Дональд Трамп.

«Навіть якщо б не було Трампа, то до цього результату США все одно прийшли. Розбіжностей в плані прийняття таких законів, там немає. Охолодження відносин із близькосхідними монархіями почалося ще при Бараку Обамі. В останній рік його президентства відбулася традиційна зустріч президента США з головами монархій Близького Сходу, але самі монархи на цю зустріч з Обамою не приїхали, а послали своїх представників. Далі буде гірше. Тому що США все більше самі видобувають та експортують нафти», – говорить Ігор Юшков.

Раніше була чітка взаємозалежність США з Саудівською Аравією та іншими близькосхідними виробниками нафти. Тому вони були нафтової комори для американців, основними постачальниками нафти. За це США гарантували їм свій захист і політичну лояльність, закриваючи очі на багато речей на Близькому Сході. Тепер США стали залежати від саудівської нафти набагато менше, так як тепер самі її видобувають. «Якщо американці зможуть взагалі відмовитися від близькосхідної нафти, то це буде колосальний удар по близькосхідним монархіям, які будуть не потрібні американцям. Навпаки, з точки зору США нафтовидобувні країни стають загрозою, так як постачають ресурси глобальним конкурентам США, наприклад, Китаю», – міркує експерт ФНЕБ.

«Тепер вони дістають з шафи законопроект, струшує з нього пил, а після відшліфовування – візьмуть. Внутрішній комерційний закон вони збираються використовувати як привід для міжнародних санкцій», – вважає Ігор Юшков.

«США рухає логіка комерційної конкуренції – треба прибрати конкурентів з ринку, розчистити собі ринки», – говорить він. І для досягнення мети будь-які засоби хороші. США користуються своїм політичним та економічним впливом у світі, щоб нагнути конкурентів будь-якими можливими способами, не звертаючи уваги ні на міжнародні норми СОТ, ні на що інше.

США вже загнали під жорсткі санкції Іран, активно допомагають зростання хаосу в Венесуелі і ввели точкові санкції щодо російських проектів, які повинні були підвищити видобуток в РФ. Так, діють санкції проти видобутку на шельфі, розроблення важковидобувних запасів, а також з’явилися погрози на адресу російських сланцевих проектів (поки зарубіжних, але не за горами і санкції на адресу внутрішніх сланцевих проектів).

«Якщо знайти привід для санкцій проти Росії, Ірану і Венесуели було легко, то ось проти саудитів і інших союзників це зробити складніше. Вони шукали важіль тиску, який можна було б застосовувати проти ОПЕК. І як ми бачимо, привід для санкцій і тут знайшовся», – говорить Юшков.

Причому, за його словами, ухвалення закону не означає, що США тут же почнуть його застосовувати, вони можуть просто тримати його як дамоклів меч над ОПЕК та іншими країнами, щоб змусити їх конкурувати між собою, проявити більшу політичну лояльність до США і не заважати їм.

Якщо антикартельный закон США запрацює, то це призведе до серйозних наслідків. Цікаво, що міністр енергетики США Перрі нещодавно попередив, що прийняття NOPEC нібито може стимулювати небачений за масштабами зростання цін на нафту. Однак це виглядає досить дивно, так як наслідки очікуються прямо протилежними.

«Якщо американці почнуть швидко застосовувати цей закон і розвалять ОПЕК+, то це може призвести до глобальних потрясінь», – говорить Юшков. Якщо США пригрозять штрафами і санкціями членам ОПЕК+ у разі продовження регулювання видобутку нафти, то члени почнуть виходити з організації під страхом покарання. «Тоді кожен виробник нафти моментально починає видобувати по максимуму. Це відразу призведе до надлишку пропозиції на ринку, виникне паніка і досить істотне падіння цін, а не зростання. І скільки світ просидить з цими низькими цінами незрозуміло. Питання – хто першим піде з ринку?» – розписує Юшков.

Якщо буде 30 доларів за барель, то буде погано всім експортерам. Найбільші виробники почнуть нести передусім бюджетні втрати – в першу чергу Росія і Саудівська Аравія. А США при цьому почнуть просто скорочувати обсяг видобутку.

Період низьких цін, за його словами, триватиме місяці, максимум рік. В цей час ніхто не буде вкладатися в нові видобувні проекти, тому що всі вони дорогі і при низьких цінах це буде нерентабельно. Якщо рік-два ніхто не інвестує, то починається падіння видобутку, дефіцит пропозиції на ринку і тоді ціни злітають до небес.

ОПЕК+ сьогодні дозволяє тримати цінову середину – 60-70 доларів за барель. Без регулювання ОПЕК то ціни будуть падати умовно до 30 доларів за барель, то злітати до 100 доларів за барель. «І такі цінові гойдалки будуть постійно на світовому ринку нафти», – говорить Юшков.

При цьому, далеко не всі виробники зможуть вижити. «При 20-30 доларів за барель на Близькому Сході в стан Лівії може скотитися жодна країна. І у нас можуть бути глобальні зміни. Росії доведеться скорочувати витрати бюджету, насамперед соціальні, а це спричиняє невдоволення. Саудити теж досить швидко проїдять свої резерви. Адже члени організації погодилися на угоду ОПЕК+ теж не від хорошого життя: запаси танули на очах», – малює безрадісну картину Юшков.

«Це загрожує появою десятків нових «игилов». Адже туди йдуть люди незадоволені. Коли немає роботи, насамперед серед молоді з’являється релігійний фанатик, який «пояснює» причини у відході від витоків», – додає співрозмовник. Таким чином, знищення ОПЕК в підсумку може стати альтернативою збройної війни з метою нового переділу світових капіталів.

«Якщо ж закон NOPEC не буде передано на всі країни ОПЕК+, в тому числі Росію, то тоді можна очікувати різкий перехід до розрахунку в євро і зниження обсягів виробництва: виробництво впаде з-за страху покупців перед американськими санкціями – якщо торгуєш з ОПЕК+, то отримуєш відповідні санкції. Хорошим прикладом може стати Іран, який скоротив свою здобич після американських санкцій вдвічі», – зазначає Вадим Меркулов, начальник аналітичного управління ІК «Фрідом Фінанс».

При цьому відкриті погрози Саудівської Аравії з дедоларизації економіки навряд чи налякають США.

«Якщо Саудівська Аравія захоче застосувати свої погрози, наприклад, розпродати казначейські облігації США, то їм просто не дадуть це зробити. Вашингтон просто заарештує їх гроші, як це було, наприклад, з венесуельським золотом, що США взяли в заручники«. Американці чудово розуміють, що виконання цих загроз залежить не від Ер-Ріяда», – говорить Юшков.

«Ефект на долар оцінити складно, оскільки на поточний момент більше 70% транзакцій в світі відбувається в доларах. Навіть якщо всі транзакції будуть відбуватися в євро, то це все одно не змінить становища у світі, тому що йдеться про десятки трильйонів доларів», – вважає Меркулов.

«Піти від торгівлі в доларах при продажу нафти саудити зможуть, коли американці зовсім відмовляться від закупівлі близькосхідної нафти. Саудити будуть торгувати з Європою і Китаєм в євро і юанях, тільки коли буде вже зовсім кризовий стан за типом іранської ситуації», – підсумовує Юшков.

Піти від долара хотів би і Китай, і Росія, і навіть ЄС незадоволений тим, що тільки 20% контрактів на імпорт енергоносіїв номіновані в євро, а цілих 80% – у доларах. Однак різкі рухи ніхто не робить. Їх турбує не тільки ризики з-за зміни валютних курсів, вони бояться введення санкцій з боку США, причому не обов’язково в адресу того ж ЄС або Китаю, а в адресу продавців нафти. Імпортерам енергоресурсів таке просто не по кишені.