Модний бунт: далека від ідеалів француженка іронізує над світом моди

Модний стиліст і журналіст з Франції Наталі Крокет створила гучний проект, спародировав відомі фешен-кампанії. Наталі, у минулому — редактор модного видання Biba і фоторедактор Жан-Поля Готьє, вирішила показати людям, що ідеальні образи, які штампує світ високої моди, далекі від реальності.











Модний журналіст, стиліст і фоторедактор Наталі Крокет відома своїм іронічним підходом до моди.





Нещодавно Наталі дала старт власним фотопроекту Spoof. Темою публічного висловлювання стала надмірна стандартизація зовнішності в модній індустрії.





Пародіюючи відомі зйомки модних будинків Givenchy, Lanvin, Etam, Lancome, Sonia Rykiel, Acne Studios, Isabel Marant, Наталі на власному прикладі показує, що в нинішній час відбір красунь для реклами повинен бути ширшим і оригінальніше, а подача в модній зйомці — різноманітніше.





Навпаки худих дівчат з реклами, яких знімають професіонали і потім ретушують, щоб довести до ідеалу, Наталі з’явилася в такому ж тілі і одязі, але без фотошопу.





Першими іронічні знімки-пародії побачили жителі Парижа, де ще в лютому відбулася виставка.





Тепер Наталі один за іншим публікує знімки на власній сторінці в Instagram і вже заслужила захоплені відгуки колег і шанувальників моди.





Протест оцінили багато шанувальників Наталі. «Правильно! Ми не повинні прагнути до нав’язаних ідеалам», «У кожної жінки є переваги, і вони по-своєму привабливі», — писали шанувальники під знімками.





При всій своїй іронії, до роботи Наталі Крокет підходить фундаментально: на знімках відтворені найдрібніші деталі.





Що в підсумку виглядає цікавіше — ідеальна краса моделей або забавні живі знімки з Наталі? Відповідь на це питання кожен дасть для себе сам.







