Росія вплутується в нову війну, щоб допомогти Хафтару захопити Лівію

Кілька днів тому лідер Лівійської національної армії фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив про початок військового походу на столицю своєї країни. Зараз Тріполі контролюється людьми уряду національної згоди. Це рішення стало несподіванкою для більшості аналітиків.

Справа в тому, що в лютому цього року сам Хафтар зустрічався з лідером уряду національної згоди Фаизом Сараджем. Підсумком їхніх переговорів стала угода про зближення — сторони збиралися приступити до злиття створених ними окремо органів влади. До того ж вони збиралися організувати вибори, щоб громадянський конфлікт нарешті-таки остаточно закінчився.

Пояснимо, що до чого. Вищезазначене Уряд національної згоди юридично визнається ООН. Хоча фактично ця структура мало що контролює в Лівії, і реальною владою не володіє. Дивлячись правді в очі, інакше як маріонетками Заходу їх зараз назвати не можна, нехай і звучить це як звичайний пропагандистський прийом особливо реакційних російських політологів. А ось Хафтара з його армією начебто як вважають за реальну силу, але юридично главою Сирії його ніхто не визнає. З ним ведуть переговори, але лише як з лідером повстанців. Хоча за фактом Лівійська національна армія є спадкоємицею збройних сил тієї Лівії, яку створив Каддафі. Саме Хафтар, незважаючи на свою не зовсім чисте минуле, сьогодні є лідером боротьби за лівійську незалежність. Хоча це може здатися дивним, якщо згадати, що він десятиліттями працював на ЦРУ і прожив в США чверть свого життя.

До теперішнього моменту часу війська Хафтара вже встигли захопити деякі розташовані недалеко від Тріполі міста та інші населені пункти. Вже навіть встигла відбутися битва за нефункціонуючий аеропорт, який начебто як люди Хафтара зайняли, але потім їх звідти-то вибили. Не зовсім зрозуміло, як розвиваються події, враховуючи, що основними джерелами інформації служать пропагандистські ЗМІ воюючих сторін. Був навіть слух про участь американців у боротьбі проти Лівійська національної армії — повідомлялося про нібито бомбящих повстанців літаках США. Принаймні інформація про загиблих людей доходить.

Поки до кінця незрозуміла і роль Росії і США в цьому конфлікті. Глава МЗС Сергій Лавров заявляє, що Росія виступила проти призначення винних у кризі в Лівії, закликавши громадян країни самим почати діалог без нав’язування ззовні.

А Дмитро Пєсков повідомляє, що Російська Федерація не надає ніякої підтримки воюючим сторонам у Лівії. Хоча надавати ми повинні підтримку певної сторони. Чому саме Хафтару? Тут справа в тому, що останнім часом лівійський фельдмаршал був дуже близький з російським керівництвом. У минулому році він кілька разів відвідував нашу країну і зустрічався з представниками вищої влади. Останній раз Хафтар був тут на початку листопада 2018 року. Він провів переговори з Шойгу. До Путіна, не добрався. Все-таки Хафтар — військовий, все життя ним був, крім того, зараз він живе у воюючій країні і є безпосереднім учасником громадянського конфлікту, так що йому, ймовірно, простіше спілкуватися і говорити з міністром оборони, а не з президентом. Загалом, в минулому році все вказувало на те, що Кремль підтримує саме його.

До того ж ходило багато слуху на той рахунок, що в Лівії цілком собі можуть діяти російські найманці. Більше того, окремі іноземні ЗМІ писали про постачання військової техніки і навіть про наявність російської військової бази в африканській країні. Росія і представники Лівійської національної армії все заперечували, однак тут можливо багато варіантів. Бути може, в складній політичній обстановці краще не афішувати такого роду співпраця?

За інформацією нашого джерела у військових колах РФ, однією з головних причин, по якій Хафтар в минулому році так часто навідувався до Москви, є його бажання створити авіаційні війська. У нього самого зараз просто немає авіації. Це питання розглядалося нашим керівництво і навіть було дано попередньо схвалення на постачання окремих комплектуючих. У якийсь момент мова йшла навіть про вертольотах. Але потім усе стихло. Проблема в тому, що нашій країні такі питання доводиться узгоджувати зі сторонами, прямо або побічно беруть участь в лівійському конфлікті. Мова йде про західних країнах, але наш співрозмовник відмовився конкретизувати і вказувати на держави, по суті, перешкодили Москві дати Хафтару те, що він просив. Але при цьому, джерело зазначає, що у російського керівництво є деякі претензії до лівійця, і поки він їх не дозволив. Наприклад, з його боку надходила інформація, що він в першу чергу буде йти шляхом мирного діалогу. Цим він і займався, і ніяких проблем для себе і потенційно підтримує його Росії не створював. Тепер же все змінилося, і це не зовсім те, на що розраховувала Москва.

Російський військовий експерт Олексій Леонков вважає, що у Халіфи Хафтара є великі шанси досягти успіху, і саме фельдмаршала експерт вважає фігурою, здатної стабілізувати Лівію.

— Зараз Хафтар контролює більшу частину території і більшу частину нафтових промислів. І це робить його досить сильним і самодостатнім лідером з претензією на владу у всій країні. Якщо американці, наприклад, хочуть від нього позбутися, то вони спізнилися — треба було робити це раніше, коли він був не такий сильний. Зараз він не контролює тільки дві невеликі території. Нагадаю також, що Хафтар приїжджав в Росію, зустрічався з військовим керівництвом. І після цих зустрічей поширилися чутки, що мало не в самий найближчий час в Лівії зайде Росія і допоможе лівійському фельдмаршалу скинути ворога в море. Це, звичайно, все чутки, але за певних умов Росія може допомогти йому.

«СП»: — Яких умовах?

— Нічого безоплатно робитися не буде. Ми повинні щось отримати. По-перше, нам потрібна стабільна країна з лояльним лідером. Нагадаю, що Лівія багата вуглеводнями. Зрозуміло, з її покладами в мирний час вона так чи інакше могла впливати на ринок. І нам потрібно, щоб робилося це розумно і з користю не тільки для лівійців, але і для Росії. Наприклад, американці допомогою конфліктів в Іраку та інших країнах можуть надавати певний вплив на нафтовий ринок. У Лівії вони, ймовірно, хотіли б досягти того ж, але не виходить, і нам це тільки на руку.

«СП»: — Де лівійська армія може брати зброю, якщо не у РФ?

— У Хафтара зараз є гроші, які він отримує від тієї ж нафти. Купити зброю в цьому регіоні, насправді, нескладно. Наприклад, Туреччина з задоволенням йому продасть те, що потрібно.

«СП»: — А що з приводу Росії? Здається, Кремль давно зробив ставку на Хафтара.

— Це питання здорової політики. Нам потрібен “самостійний лідер”, з якими можна вести діалог. Уряд національної згоди — невідповідна структура, тому що повністю контролюється Заходом, США. І поки що іншого співрозмовника нам не знайти.

«СП»: — Можете прокоментувати інформацію про роботу російських найманців у Лівії?

— Тут ситуація складна. Важко сказати, хто і де. Багато чуток і відвертої брехні, так що тут краще нічого не коментувати.

«СП»: — Добре. Тоді Давайте припустимо, що у Хафтара все вийшло, і він нарешті узяв владу в країні в свої руки. Чи він може повторити долю Каддафі? Адже цілком можливо, що США прийдуть сюди зі зброєю і влаштують черговий 2011 рік.

— Ні. Тут багато чинників проти. По-перше, тоді США все робили спільно з європейськими союзниками. Зараз же ми спостерігаємо прагнення всіх цих країн до відособлення — у всякому разі, у військовому плані вони не сильно взаємодіють, хіба що навчання проводять. По-друге, в останні роки в Африці дуже активний Китай, Лівія цікавить його в тому числі, тому він може стати одним з факторів стримування агресії. По-третє, в 2011 році Росія не була такою, якою вона є зараз. Ми тоді навіть Сирію не могли підтримати, що вже там говорити про Лівію. До теперішнього часу все змінилося.