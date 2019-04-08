За кадром: найяскравіші знімки акторів «Ігри престолів» в соцмережах

Кіт Харінгтон і Емілія Кларк

За час зйомок у серіалі «Гра престолів» (Game of Thrones) актори, що виконали головні ролі, стали не лише колегами, але й справжніми друзями, а деякі навіть знайшли свою любов і зіграли весілля. Ще б — проект тривав більше восьми років!

Наші улюблені герої за кадром разом відвідували світські заходи, з’являлися на ток-шоу, а ділилися знімками з бекстейджа, веселилися на вечірках і навіть їздили великою компанією у відпустку. У нашій фотоподборке — найбільш яскраві, веселі, кумедні і несподівані кадри основного каста серіалу з їх соцмереж за останні кілька років. Хлопці, ми будемо сумувати!

Емілія Кларк та Наталі Еммануель

Мейсі Вільямс, Ліам Каннінгем і Керіс ван Хаутен

Джейсон Момоа та Кіт Харінгтон

Айзек Хемпстед-Райт, Джейкоб Андерсон, Емілія Кларк, Джейсон Момоа, Джон Бредлі

Роуз Леслі і Емілія Кларк

Емілія Кларк і Гвендолін Крісті

Джон Бредлі (другий зліва) і Емілія Кларк

Джейсон Момоа та Емілія Кларк

Кіт Харінгтон (другий зліва), Джейсон Момоа та Ліам Каннінгем

Джейсон Момоа та Емілія Кларк

Джейсон Момоа та Емілія Кларк

Галь Гадот, Емілія Кларк і Джейсон Момоа

Джейсон Момоа та Крістофер Хивью

Кіт Харінгтон і Емілія Кларк

Софі Тернер і Мейсі Вільямс

Ліам Каннінгем та Наталі Еммануель

Наталі Еммануель і Крістофер Хивью

Софі Тернер і Кіт Харінгтон

Софі Тернер і Мейсі Вільямс

Мейсі Вільямс і Софі Тернер

Ліна Хіді, Емілія Кларк і Кендіс Бенкс

Софі Тернер і Альфі Аллен

Наталі Еммануель і Емілія Кларк

Кіт Харінгтон, Емілія Кларк та Наталі Еммануель

Пітер Дінклейдж, Емілія Кларк і Конлет Хілл

Наталі Еммануель, Джейкоб Андерсон і Емілія Кларк

Наталі Еммануель і Айзек Хемпстед-Райт

Мейсі Вільямс і Софі Тернер

Мейсі Вільямс і Софі Тернер

Ліна Хіді і Педро Паскаль

Ліам Каннінгем і Керіс ван Хаутен

Софі Тернер і Альфі Аллен

Мейсі Вільямс і Софі Тернер