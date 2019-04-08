За кадром: найяскравіші знімки акторів «Ігри престолів» в соцмережах

Кіт Харінгтон і Емілія Кларк
За час зйомок у серіалі «Гра престолів» (Game of Thrones) актори, що виконали головні ролі, стали не лише колегами, але й справжніми друзями, а деякі навіть знайшли свою любов і зіграли весілля. Ще б — проект тривав більше восьми років!
Наші улюблені герої за кадром разом відвідували світські заходи, з’являлися на ток-шоу, а ділилися знімками з бекстейджа, веселилися на вечірках і навіть їздили великою компанією у відпустку. У нашій фотоподборке — найбільш яскраві, веселі, кумедні і несподівані кадри основного каста серіалу з їх соцмереж за останні кілька років. Хлопці, ми будемо сумувати!
Емілія Кларк та Наталі Еммануель
Мейсі Вільямс, Ліам Каннінгем і Керіс ван Хаутен
Джейсон Момоа та Кіт Харінгтон
Айзек Хемпстед-Райт, Джейкоб Андерсон, Емілія Кларк, Джейсон Момоа, Джон Бредлі
Роуз Леслі і Емілія Кларк
Емілія Кларк і Гвендолін Крісті
Джон Бредлі (другий зліва) і Емілія Кларк
Джейсон Момоа та Емілія Кларк
Кіт Харінгтон (другий зліва), Джейсон Момоа та Ліам Каннінгем
Джейсон Момоа та Емілія Кларк
Джейсон Момоа та Емілія Кларк
Галь Гадот, Емілія Кларк і Джейсон Момоа
Джейсон Момоа та Крістофер Хивью
Кіт Харінгтон і Емілія Кларк
Софі Тернер і Мейсі Вільямс
Ліам Каннінгем та Наталі Еммануель
Наталі Еммануель і Крістофер Хивью
Софі Тернер і Кіт Харінгтон
Софі Тернер і Мейсі Вільямс
Мейсі Вільямс і Софі Тернер
Ліна Хіді, Емілія Кларк і Кендіс Бенкс
Софі Тернер і Альфі Аллен
Наталі Еммануель і Емілія Кларк
Кіт Харінгтон, Емілія Кларк та Наталі Еммануель
Пітер Дінклейдж, Емілія Кларк і Конлет Хілл
Наталі Еммануель, Джейкоб Андерсон і Емілія Кларк
Наталі Еммануель і Айзек Хемпстед-Райт
Мейсі Вільямс і Софі Тернер
Мейсі Вільямс і Софі Тернер
Ліна Хіді і Педро Паскаль
Ліам Каннінгем і Керіс ван Хаутен
Софі Тернер і Альфі Аллен
Мейсі Вільямс і Софі Тернер