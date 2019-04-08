Вихід Росії з Ради Європи назвали потрясінням для Європи

Глава Ради Європи Турбйорн Ягланд перерахував теми, які здатні стати потрясінням для Європи. Про це пише Financial Times.

На його думку, такими подіями є Brexit і наслідки в разі можливого виходу Росії з Ради Європи. «Багато хто не уявляють, яким потрясінням це може бути для Європи, якщо ми одночасно отримаємо і Brexit, і Ruxit».

Коментуючи позицію Москви, Ягланд зазначив, що його організація є єдиною сполучною ланкою Росії і Європи, і якщо Росія вирішить вийти з Ради, в Європі з’явиться нова розділова риса. Єдиним способом уникнути цього політик назвав повернення Росії права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи.

У квітні 2014 року Росія була позбавлена основних повноважень в ПАРЄ. Причиною послужили події на сході України і в Криму. У 2015 році асамблея двічі розглядала питання про зняття санкцій, але продовжують діяти обмеження: російська делегація позбавлена права голосу, а також участі у роботі керівних органів асамблеї та її моніторингових місіях. У червні 2017 року Росія заморозила сплату членського внеску до відновлення повноважень своєї делегації.