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Вихід Росії з Ради Європи назвали потрясінням для Європи

08.04.2019

Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы

Глава Ради Європи Турбйорн Ягланд перерахував теми, які здатні стати потрясінням для Європи. Про це пише Financial Times.

На його думку, такими подіями є Brexit і наслідки в разі можливого виходу Росії з Ради Європи. «Багато хто не уявляють, яким потрясінням це може бути для Європи, якщо ми одночасно отримаємо і Brexit, і Ruxit».

Коментуючи позицію Москви, Ягланд зазначив, що його організація є єдиною сполучною ланкою Росії і Європи, і якщо Росія вирішить вийти з Ради, в Європі з’явиться нова розділова риса. Єдиним способом уникнути цього політик назвав повернення Росії права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи.

 

У квітні 2014 року Росія була позбавлена основних повноважень в ПАРЄ. Причиною послужили події на сході України і в Криму. У 2015 році асамблея двічі розглядала питання про зняття санкцій, але продовжують діяти обмеження: російська делегація позбавлена права голосу, а також участі у роботі керівних органів асамблеї та її моніторингових місіях. У червні 2017 року Росія заморозила сплату членського внеску до відновлення повноважень своєї делегації.

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