Порошенко не розрахувався зі штабами у Харкові, Одесі та Дніпрі — ЗМІ

«Порошенко не тільки не розрахувався з 3-ма штабами, але і поклав фінансовий тягар на мерів цих міст. Під роздачу потрапили і голови ОДА — першим у відставку пішов Степанов. Що ж стосується, наприклад, губернатора Харківської області, то Юлія Світлична не відповідає на дзвінки Банковій не по внутрішньому зв’язку, ні на мобільний. Це безпрецедентний випадок», — поскаржився джерело.

Він уточнив також, що Петро Порошенко звинуватив мерів у низькому результаті під час першого туру — порівняно з тим, що йому обіцялось.

«Президент поклав на них провину за такий низький результат на виборах. Він поставив у таке становище, що ті самі повинні розрахуватися з людьми за всю роботу. Мери ж поки не збираються покривати витрати штабам. Перший створював їм п’ять років проблеми і тепер чомусь думає, що вони заради нього на це підуть. При тому, що грошей не хочуть виділяти, ще й вимагають забезпечити явку в другому турі», — додало джерело.

Співрозмовник пояснив, що їх результат викликав велике невдоволення, бо кожен з мерів обіцяв свою підтримку.

«На місцях дуже незадоволені склалися ситуацією і поки не готові покривати витрати «зі своїх». А тепер на Банковій бояться, що ніхто з них взагалі не буде виконувати ніяких доручення Порошенко», — підсумував він.