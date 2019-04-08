Одеську мережу автозаправок перевіряють на причетність до крадіжки палива в армії

Військова прокуратура Південного регіону розслідує розкрадання палива в 46-му центрі забезпечення паливом (в/ч А-2756).

Військових і керівництво фірми підозрюють у викраденні і присвоєння військового майна, а також в недбалому ставленні до військової служби.

В результаті перевірок, проведених у липні-серпні 2018 року в 46-му центрі забезпечення паливом, правоохоронці виявили недостачу 232,164 тонни дизельного палива ДТ-АРК-Евро5 на суму понад 7 млн гривень.

Дизельне паливо надходило в частину залізничним шляхом. Переміщення вантажів у вагонах здійснювалося до вантажних фронтів, розташованих на під’їзній залізничній колії № 4. З земельною ділянкою, що перебуває у користуванні військової частини, що межує ділянку площею в один гектар, переданий рішенням Одеської міськради в довгострокову оренду терміном на 50 років ТОВ «Катрал і До» (керівник Олександр Палариев). На зазначеній земельній ділянці фірма побудувала склад бензину і дизельного палива.

На підставі договору оренди, майно складу використовує фірма «ОІЛ-ПІВДЕНЬ» (керівник і засновник Олександр Тарасенко). Перевезення вантажів у залізничних вагонах, які надходять на адресу «ОІЛ-ПІВДЕНЬ», передбачає переміщення вантажних фронтів, розташованих на під’їзній залізничній колії 46-го центру забезпечення пальним і в зворотному напрямку.

Слідчі з’ясували, що фірма і військовослужбовці використовують одні і ті ж вантажні фронти для вивантаження пального, у зв’язку з чим технічно можливо здійснити вивантаження пально-мастильних матеріалів, які надійшли у військову частину, в резервуари фірми «Катрал і До».

Однією з версій утворення недостачі дизельного палива, яка потребує перевірки, є його розкрадання при вступі залізничним транспортом частини, шляхом зливання в підземні резервуари, які знаходяться у власності ТОВ «Катрал і До» і в оренді ТОВ «ОІЛ-ПІВДЕНЬ», оприбуткування і подальша реалізація цим підприємством.

Пуководитель фірми «ОІЛ-ПІВДЕНЬ» Олександр Тарасенко офіційно заперечував отримання від військової частини будь нафтопродуктів.

Згідно інформації з реєстру юридичних осіб ТОВ «Катрал», ТОВ «Катрал і К» та ТОВ «ОІЛ-ПІВДЕНЬ» зареєстровані за однією адресою, а саме: Одеса, вул. Степова, будинок. 23/25. Один із засновників «Катрал» і «Катрал і До», є також керівником «ОІЛ-ПІВДЕНЬ», що вказує на зв’язок цих підприємств.

22 січня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду Одеси, правоохоронці провели обшук в офісі компанії «Катрал», в ході якого була виявлена та вилучена документація, а також три робочих комп’ютера. На документи та комп’ютерну техніку Київський райсуд Одеси наклав арешт.

Нагадаємо, в липні минулого року Міністр оборони Степан Полторак повідомив про накладення дисциплінарних стягнень на винних у крадіжці палива військових, таких як: начальник 46-го об’єднаного центру полковник Євген Король;начальник складу пального та мастильних матеріалів 46-го центру підполковник Мосунов Андрій; старший офіцер відділу забезпечення пальним і мастильними матеріалами управління забезпечення ПММ центрального управління забезпечення пально-мастильних матеріалів Тилу Збройних сил України підполковник Изварин Дмитро; начальник відділу зберігання ПММ складу 46-го центру майор Ляляев Олександр; начальник ЦУ забезпечення ПММ тилу Збройних сил України полковник Кубали Руслан.+

Начальник головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України полковник Дмитро Марченко тоді повідомив, що була виявлена нестача ПММ в дуже великих розмірах (загальним обсягом 204 тонни). Оцінка загальної суми збитків для держави становить понад 6,4 млн гривень. Крім того, в ході перевірки було виявлено 34 тонни дизельного палива та 2,6 тонни авіаційного палива, загальна сума збитків для держави становить 1,1 млн гривень.

Нагадаємо, пропажа палива з військових складів в Одесі виявилася при проведенні перевірки комісією Міноборони влітку 2018 року. Під час роботи комісії начальник паливного складу 46 ОЦЗ в Одесі — прапорщик Берлиненко зник. Також комісія не знайшла журнали видачі палива та журнали контрольних замірів сховища. Тоді ж з’ясувалося, що на складах зберігаються тонни бракованої консервації без документів.