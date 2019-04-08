Де і за чий рахунок: ЦВК пролив світло на офіційні дебати Зеленського і Порошенко

Офіційні дебати лідерів президентської гонки-2019 в Україні Володимира Зеленського та Петра Порошенка за кошти державного бюджету повинні проводитися в студії «Суспільного» за адресою р. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42.

«Звертаю вашу увагу на існуючу постанову ЦВК від 5 травня 2014 року № 472, яким встановлено місце проведення дебатів. Саме там повинні проводитися дебати. Це теледебати, які обов’язково мають бути проведені у відповідності з законодавством», – заявила вона.

І додала: «Важливою характеристикою цих дебатів є те, що вони оплачуються з коштів державного бюджету, розпорядником яких є ЦВК».