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У Зеленського зробили важливу заяву по автокефалії ПЦУ

08.04.2019

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не має жодних планів щодо Томосу про автокефалію, які могли б негативно позначитися на церковному житті країни.

Про це розповіла на прес-конференції радник Зеленського з правових питань Ірина Венедиктівна.

За словами представниці передвиборного штабу, політик зробить все можливе для захисту «досягнення» Києва.

«Для нашої державності та ідентичності отримання томосу — найважливіше. Тому це святі речі, на які, звичайно ж, ніхто зазіхати не буде, а буде підтримувати всіма способами», — Ірина Венедиктівна.

Також вона зазначила, що в разі перемоги Зеленський має намір зберегти проєвропейський курс країни.

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