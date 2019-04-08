Вибухнули газові балони: на Подолі в Києві вдалося локалізувати масштабна пожежа

7 квітня пожежа в Києві на території приватного сектору на вулиці Гомельської Подільського району вдалося локалізувати.

Про це повідомляє кореспондент Інформатора з місця подій.

Інформація про пожежу надійшла в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України Києва в 23:06.

Площа пожежі склала 600 кв. м. На місці працювало 12 одиниць пожежної техніки, також працювала поліція, газова служба та швидка. Рятувальникам вдалося протягнути близько кілометра магістралі води, тому що поруч не було пожежних гідрантів.

“Під час гасіння пожежі в одній з допоміжних господарських споруд вибухнуло кілька газових балонів. В результаті вибуху і через щільну забудову приватного ділянки, площа пожежі значно збільшилася”, – зазначили в ДСНС.











“Пожежа локалізована, пожежа охопила один приватний будинок і зачепило гараж. Ми врятували будинку праворуч і ліворуч, працювало 12 одиниць техніки та 65 рятувальників”, – прокоментував ситуацію рятувальник.

Ліквідація пожежі триває. Іфнормацію про загиблого не підтвердили.