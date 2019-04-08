Зеленський заявив, що треба платити пенсії жителям окупованих територій

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський заявив, що жителям непідконтрольної Україні території Донбасу потрібно виплачувати пенсії.

Кандидат запропонував активніше взаємодіяти з жителями непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей, зокрема, заявив про необхідність відновити виплати їм пенсій.

За його словами, жителям окупованих територій потрібно пояснити, що брехлива пропаганда вселила їм думку, що вони відірвані від України.

«Не просто простягати їм руку, не просто обіцяти, а відновити ці відносини. Почати платити пенсії людям. Пенсії людям, які живуть там. Вони такі ж українці. Говорити їм, що, хлопці, вам просто запудрили мозок. Це все інформаційна війна», – сказав Зеленський.