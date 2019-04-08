У мережі викрили «наркомана» Зеленського: опубліковано відео

У мережі викрили фейковое «визнання» кандидата в президенти України і шоумена Володимира Зеленського про те, що він нібито вживає наркотики.

Відповідне відео з’явилося на сторінці користувача з ніком «КочєґаR» в Twitter. Так, за допомогою монтажу і «склеювання» окремих фраз у мережі створили ролик, в якому Зеленський нібито каже: «Я дійсно нюхаю наркотики».

Насправді політик-початківець на питання про вживання «стимуляторів» відповів негативно, про що свідчить відео без монтажу.

«Ні, я сиджу на білому – але на стільці, це не кокс. Я не вживаю наркотики… Я нюхаю кави, тому що я дійсно кавоман, дуже люблю каву… Я можу випити келих вина – так, з моєю дружиною», – сказав Зеленський.

— КочєґаR 🇺🇸 🔞 (@NoFated_) 7 квітня 2019 р.