«Україна понесла важку втрату»: під Києвом трагічно загинув відомий бізнесмен

У катастрофі під Києвом загинув генеральний директор однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds Володимир Слабовський.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він додав, що це був бізнесмен дуже високого класу. Він загинув в ДТП.

«Його компанія демонструє вражаючі темпи зростання, це один з лідерів з інвестицій у виробництво в Україні, топ-менеджери такого класу — це унікальні і незамінні люди. Але насамперед це був громадянин. Познайомився я з ним, тому що Володимир — дуже небайдужа людина. З самого початку війни він направляв великі ресурси на допомогу українським воїнам. Важко підрахувати кількість подяк за волонтерську допомогу, які передали Володимиру Слабовському», — пише Бутусов.

За його словами, багато старші офіцери і генерали ВСУ добре знають Слабовського, який особливо часто відвідував Маріуполь, він допомагав вирішувати десятки різних питань.

«Величезну допомогу Слабовський надавав тим, хто воює з підтримкою виключно від волонтерів — добровольчим загонам «Правого сектору» та Української добровольчої армії, батальйону «Донбас». Разом з волонтерським фондом патріота-одесита Марка Гордієнко, Слабовський налагодив канал допомогою 8-му батальйону УДА «Аратта» — включаючи міні-трактор для обладнання передових позицій», — зазначив журналіст.

При цьому Слабовський відмовлявся від всякого піару і популярності.

«Він був патріотом України з Донецька. У нього була власність і бізнес на Донбасі. Але він все залишив у 2014-му, не вагаючись ні хвилини. І навіть прах своїх батьків він вивіз з окупованої території, і перепоховав під Києвом, щоб його нічого не зв’язувало з російськими агресорами. Бійцям він завжди говорив: «Я не повернуся на рідний Донбас, поки окупантів не виженуть, і я буду допомагати нашій армії, поки Донбас знову не стане українським», — повідомив Бутусов.

«Величезну важку втрату понесла Україна… Такі люди, як Володимир Слабовський, створюють додаткову вартість не тільки в бізнесі, — вони створюють додаткову вартість всьому, до чого торкаються, і насамперед народу України, частиною якого він був і буде…» — підсумував журналіст.