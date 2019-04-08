Штаб Зеленського: Чинна влада в агонії робить ставки на «чорних» політтехнологів

У відеозверненні, поширеному штабом кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського, стверджується, що «чорні» політтехнологи, яких використовує проти Зеленського чинна влада, раніше працювали на виборах у Румунії та Грузії.

У боротьбі проти свого конкурента на виборах президента України, шоумена Володимира Зеленського, представники чинної влади використовують «чорні» політичні технології. Таку заяву зробив 7 квітня у Facebook передвиборний штаб шоумена.

«Чинна влада в агонії робить ставки на «чорних» політтехнологів. Головна мета яких – розкол суспільства країни перед виборами за допомогою негативу, фейків і викидів в соціальні мережі брехливих новин», – сказано в повідомленні.

У штабі Зеленського закликали українців перевіряти інформацію, думати головою, «відкривати очі» і «фільтрувати бруд».

У відеозверненні, опублікованому представниками шоумена, актор Руслан Ханумак стверджує, що українська влада використовує політтехнологів, які працювали на виборах у Румунії та Грузії, «і у них вийшло».