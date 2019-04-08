В Японії перевірять на випадки педофілії католицьких священиків

В Японії перевірять можливі випадки педофілії з боку католицьких священиків.

Рада католицьких єпископів Японії має намір провести внутрішнє розслідування можливих випадків сексуального насильства і домагання з боку священиків церкви щодо неповнолітніх. Про це повідомило в понеділок агентство Kyodo.

За відомостями агентства, перевірка торкнеться всіх 16-ти єпархій, розташованих у різних районах країни. Як очікується, вона почнеться найближчим часом, однак на даний момент ще не вирішено, яким чином буде проводитися інспекція, і які заходи будуть вжиті в разі виявлення неналежної поведінки з боку представників церкви.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Ватикані з ініціативи Папи Франциска відбувся саміт з питань захисту неповнолітніх. Ця зустріч католицьких ієрархів зі всіх континентів стала відповіддю на скандал, який розгорівся кілька років тому про злочини священиків-педофілів.

Такі випадки, як з’ясувалося, зачепили всі католицькі громади і сильно вдарили по репутації церкви. Минулого тижня понтифік оприлюднив низку документів, які посилюють заходи щодо захисту прав неповнолітніх в лоні церкви.

За деякими оцінками, в Японії католицькій церкві служать близько 1,5 тис. священиків.