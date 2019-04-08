Про вибори, скандалі з Йованович і шантажі Путіна: з’явилося повне відео інтерв’ю Луценка The Hill

Генеральний прокурор України Юрій Луценко дав інтерв’ю американському виданню The Hill, в якому розповів про загрозу для України стати московською колонією, курс на вступ до ЄС і НАТО, війни з Росією, шантаж президента РФ Володимира Путіна українського народу, а також прокоментував вибори президента України.

Крім того, він заявив, що посол США в Україні Марі Йованович передала йому перелік людей, яких нібито не можна переслідувати.

Генпрокурор опублікував повну версію інтерв’ю на своєму Youtube-каналі.

OBOZREVATEL наводить повний текст розмови:

Інтерв’юер (І далі): Пане юрію, спасибі велике за те, що приєдналися до нас у такий складний, у зв’язку з виборами, які для України період. Я знаю, нашим читачам дуже важливо почути вашу думку сьогодні. Дозвольте почати з питання про вибори. Що поставлено на карту на наступних загальнонаціональних виборах як для українського народу, так і для вас тут у Сполучених Штатах?

Юрій Луценко (далі ЮО): Я вдячний вам за можливість бути сьогодні тут. Але я хотів би зробити невеликий вступ. Я говорю по-англійськи тільки завдяки тому, що моєю першою шкільною любов’ю була моя вчителька англійської. Тому я ще дещо пам’ятаю зі шкільного віку. У зв’язку з цим, я б хотів скористатися послугами перекладача в рамках нашої розмови (особливо, для перекладу юридичних термінів). Це можливо?

І: Так, звичайно. Нас це цілком влаштовує. Спасибі, що подбали про це.

ЮЛ: Добре. Дякую!

На цих виборах, насправді, буде вирішена доля того чи остаточно Україна «повернулася в європейський дім» або над нею знову нависне загроза стати московською колонією. Насправді, ціна Майдану, на якому загинуло більше 100 чоловік, ціна війни, яку ми зараз ведемо з Російською Федерацією за незалежність України і на ній загинуло понад 10 тисяч солдатів, неймовірно загострює відчуття історичності цього вибору. І тому для мене, наприклад, основне питання цих виборів полягає в тому, хто буде верховним головнокомандувачем країни і чи зможемо ми разом з новим президентом стати частиною НАТО, як єдиного гарантованого союзу безпеки і збереження нашої незалежності. Для мене це ключове питання, і ми дуже сподіваємося на продовження курсу президента Порошенко, на продовження курсу на Європу і НАТО, який веде моя країна.

І: Так, багато чого поставлено на карту. Ви згадали НАТО і Росію. Як росіяни впливають на ці вибори? Чи бачите ви якусь втручання або зусилля з їх боку повернути назад період Ющенка?

ЮЛ: У нас все дуже просто. Пан Путін відверто заявив про те, що на цих виборах він готовий працювати в Україні з ким-завгодно, крім Порошенка. Насправді він поставив питання дуже однозначно: або Порошенко і продовження війни, або здача національних інтересів і тоді він готовий працювати з Україною. Ситуація ускладнюється не тільки прямим шантажем Путіна українського народу, але і колосальним вклиненням на мас-медіа, яке все ще має Москва в нашій країні. Фактично Москва продовжує безпосередньо втручатися в українські вибори, вона вже не в змозі провести прямого промосковського кандидата, але тим не менш щодня підриває авторитет чинної влади.

І: чи Могли б ви розповісти для тих американців, які не стежать за українською політикою постійно, який з кандидатів найбільш близький за своїми поглядами до США. Я знаю, що, серед інших, у перегонах бере участь комедійний актор. Скажіть, будь ласка, який кандидат налаштований найбільш дружньо по відношенню до Штатів. А також, який кандидат більш схильний до позиції президента Путіна в Росії.

ЮЛ: Як генеральний прокурор України я не маю права агітувати за або проти кожного з кандидатів. Я знаю тільки, що за 4 роки президентства Порошенко ми позбулися статусу колонії Москви, ми підписали угоду про асоціацію з ЄС, ми відновили українську армію, ми зупинили російського агресора, і ми дуже сподіваємося, що американська влада допоможе нам у наших прагненнях вступити в НАТО. На жаль, в програмах інших рейтингових кандидатів немає згадок ні про НАТО, ні про захист територіальної цілісності шляхом спільних міжнародних зусиль. Все це відомо в Україні і «його величність народ зробить свій вибір.

І: І цей вибір буде зроблений дуже скоро. Могли б Ви просто описати різницю між тим, як буде виглядати НАТО і Європейсько-Американський альянс з Україною, як офіційним членом НАТО, як це змінює альянс на континенті.

ЮЛ: Я вважаю, що співпраця України зі США, ЄС, які є нашими найбільшими партнерами, знаходиться на досить високому рівні. Якби не міжнародний антипутінський альянс, який зараз об’єднує США, Канаду, ЄС і багато інших країн, україна не змогла відстояти свою незалежність під натиском військового вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни. Ви знаєте, в моїй біографії було багато складних періодів. Я був польовим командиром першої революції; відсидів 2,5 роки у в’язниці за часів проросійського президента Януковича, за політичним звинуваченням, які потім були зняті Європейським судом; я був таким же польовим командиром другої революції, але вважаю, що саме сьогоднішній курс України, який підтримується в першу чергу США і особисто президентом США, який дає нам надію не тільки на свободу, але і на відновлення контролю над окупованими територіями. У найскладніший час, коли я перебував два роки у дев’ятиметровій камері в’язниці 19-го століття, я дотримувався свого головного принципу – презумпція оптимізму. І мій оптимізм грунтується на тому, що відбувається зараз в Україні. Ви, напевно, пам’ятаєте, що в 60-тих роках межа свободи проходила по Берліну, президент США на весь світ говорив «Я — берлінець», потім у 80-тих межа свободи проходила у столиці Польщі, Варшаві, і антикомуністичний рух «Солідарність» повернула свободу і демократію нашій сусідній країні — Польщі. У 90-х роках межа свободи проходила по Західній Україні, антикомуністичному повстанию, яке подарувало нашій країні незалежність. Зараз межа свободи проходить по Криму, тимчасово окупованому росіянами, і з нашої північної кордоні, через яку вторглися тисячі танків і солдатів Російської Федерації. Але мій оптимізм грунтується на тому простому факті, що межа свободи рухається, весь час рухається. І на Схід. Це означає, що Україна, як член НАТО, зможе зміцнити кордон волі на найбільш північних відстанях від старої демократії. Весь мій оптимізм полягає в тому, що майбутній президент України і майбутній президент США знайдуть спільну мову і зміцнять цю межу волі на північних рубежах України рішенням про членство України в НАТО.

І: Ми розуміємо. Спасибі, що поділилися своєю особистою історією про боротьбу за свободу в країні. Часто американці хочуть знати, як йдуть справи у наших представників в Україні. І так, я хочу запитати, як ви оцінюєте відносини України зі Спеціальним Послом Марі Йованович?

ЮЛ: Посол будь-якої країни представляє свою країну, свій народ. З цієї точки зору я висловлюю повагу послу Сполучених Штатів Америки. З іншого боку правда така, що у нас досить складні особисті стосунки. На жаль, наші перші зустрічі почалися з того, що пані Посол оголосила мені список людей проти яких «неправильно» вести кримінальне переслідування. Я сказав, що це неприпустимо. Ніхто, ні мій президент, при всій повазі до нього, ні парламент, ні Посол не зможе зупиняти мене там, де закон передбачає кримінальне переслідування.

І: Я хотів би впевнитися, що правильно вас розумію. Це важливо. Ви говорите, що наш Посол, Пані Йованович, прийшла до вас і повідомила вашій команді, що вона не бажає проводити розслідування навіть при наявності ознак злочинів, так?

ЮЛ: Так. На той момент у нас було кримінальну справу щодо якої розслідували нецільове використання американської технічної допомоги у розмірі понад 4 млн. доларів і щодо цієї справи відбувся наш діалог. На жаль, пані Посол вважала, що допити слідства, щодо певних українських громадян, українських уповноважених осіб, які часто відвідують її офіс, є, як вона висловилася, дискредитацією антикорупційної політики в Україні. Більш того, посольство США направило нам лист, в якому відмовився від цього розслідування і заявило, що використання цих коштів знаходиться під повним контролем посольства і тому не потребує правової оцінки з боку ГПУ. Насправді ситуація була досить дивною, тому що ці гроші виділялися в тому числі і для ГПУ, але ГПУ ніколи цих грошей не отримувала. І саме тому ми задалися питанням «Що сталося?» а нам посольство каже «Вам не треба цього знати. Все добре».

І: І так, фінансова допомога, яка імовірно повинна була бути спрямована в ваш департамент для здійснення судового переслідування за злочини, пов’язані з корупцією, за фактом була прихована від вас американським посольством. Правильно я розумію?

ЮЛ: Частину коштів у загальній сумі 4 400 000 доларів була передбачена для ГПУ, але тут їх ніколи не було. Ці кошти повинні були бути витрачені на організацію конкурсів на посади прокурорів, прокуратура провели ці конкурси, але без використання призначених для цього американських грошей. Куди вони пішли я не знаю, тому що американське посольство, як представник країни, яка ймовірно є потерпілою при нецільовому використанні своїх коштів, відмовилося від такого розслідування. Згідно нашого законодавства, якщо немає потерпілого, тобто США, то ми не можемо продовжувати розслідування і воно було закрито.

І: Дозвольте запитати вас про Після Йованович. Нещодавно мені продемонстрували лист, в якому кілька українських чиновників звертаються зі скаргою до члена Конгресу. Суть скарги полягає в тому, що Посол відпускала принизливі зауваження в адресу президента Трампа і вносила плутанину про ситуацію в Україні. Чи маєте ви які-небудь підтвердження того, що посол давала такі зневажливі коментарі про президента Трампа вам, вашій команді або кому-небудь з ваших знайомих або направляла суперечливі сигнали українцям про те, кого слід сприймати як лідера уряду США.

ЮЛ: Сер, у мене немає таких стосунків з пані Посол, щоб вона обговорювала зі мною такі питання. У мене немає такої інформації.

І: Добре, можливо, ви знаєте тих, з ким Посол казала і вони поверталися з позицією, що до Трампу прислухатися не слід? Чи чули ви які-небудь подібні коментарі?

ЮЛ: Ні, не від пані Йованович, ні від її співробітників я ніколи не чув таких висловлювань.

І: Добре, відмінно. Давайте повернемося назад у 2015-2016 роки. Віце-президент Джо Байден був важливою фігурою для України під час роботи з президентом Обамою. Він здійснив кілька відряджень в Україну, часто зустрічався з президентом Порошенко. Нещодавнє відео, на якому віце-президент, пан Байден звертається до вас з вимогою звільнити вашого попередника Шокіна. Могли б ви поділитися, що тоді сталося, а саме, стверджував віце-президент, що він використовує кредитні гарантії як свого роду важіль для звільнення цього попередника. Чи це Правда? Було таке повідомлення донесено в Україну?

ЮЛ: Перш за все, в той час я був народним депутатом нашого парламенту, був керівником найбільшої фракції в ньому. Звичайно я пам’ятаю ті часи, це були часи, коли Україна неймовірно потребувала фінансової підтримки США. Для того щоб ви розуміла наскільки це було важливо я вам наведу одну цифру: після того, як проросійський президент Янукович втік до Москви в Україні в державній казні залишилося менше 8 тисяч доларів. На зарплати державний службовцям, на медицину, на освіту і на війну, яку розв’язала РФ проти України. І, звичайно, в цей момент, після окупації Криму і частини східних територій, Україна втратила 22% промислового потенціалу. Фінансова підтримка Західного світу, в першу чергу США, для нас була життєво необхідна. На жаль, пан Байден пов’язував цю підтримку із змінами в ГПУ. Це правда, що генеральний прокурор Шокін на той момент був під дуже сильною критикою українського суспільства. Люди вимагали результатів роботи ГПУ, а пан Шокін не міг переконати в ефективності її роботи. Мало того, він був представником старої школи і був досить непублічної особливою. Тому він був легкою здобиччю і справедливою, і не зовсім справедливою критики.

І: тобто в часи, коли віце-президент зажадав усунення пана Шокіна, і використовував в якості важеля кредитні гарантії, які допоможуть країні уникнути дефолту, мав віце-президент особисту зацікавленість в роботі офісу прокуратури, а якщо бути точніше, в розслідуванні Burisma Holdings?

ЮЛ: Я не був учасником переговорів керівництва нашої країни з паном Байденом, тому я не знаю всіх аргументів, якими він оперував під час, уже знаменитого, обміну мільярдного кредиту на Генпрокурора України. З іншого боку, Шокін написав заяву про відставку за власним бажанням і ця заява була прийнята українським парламентом. Після цього я був призначений Генеральним прокурором і моїм завданням було продемонструвати результативність ГПУ. Коли я почав працювати в офісі я, звичайно ж, отримав інформацію про багатьох кримінальних провадженнях, але в першу чергу я цікавився справою організованого злочинного угруповання колишнього президента Януковича. Забігаючи наперед скажу, що на сьогоднішній момент пан Янукович засуджений українським судом за державну зраду. Кілька десяткою його злочинної організації знаходяться під слідством і в судах. Найбільшим успіхом я вважаю конфіскацію коштів цієї ОЗГ у розмірі 1,5 млрд доларів і я з нетерпінням чекаю зустрічі з генеральним прокурором США для того щоб активізувати спільне слідство ще в 7 млрд доларів, ймовірно, вкрадених у України. В рамках цього комплексна справ ОЗУ Януковича є і справа тодішнього міністра природних ресурсів. Прізвище цього міністра Злочевський. Він, будучи міністром, відповідав за видачу ліцензій на видобуток нафти, газу та інших ресурсів. Ще до революції в Україні він запросив одного з відомих європейських політиків, пана Кваснєвського, до борду своєї компанії Burisma.

І: Це колишній президент Польщі, вірно?

ЮЛ: Так, це дуже відома особистість, яка зіграла дуже позитивну роль під час мого перебування у в’язниці. Фактично він виступив посередником між Януковичем і західним світом. Але після революції пан Злочевський запросив інших представників, американського істеблішменту, до борду своєї компанії. І після революції ГПУ почала розслідування можливих кримінальних правопорушень пана Злочевського, в тому числі і в цій компанії. Є безліч справ, але всі вони зводилися до трьох статей кримінального кодексу: розкрадання коштів державного бюджету на посаді міністра; відмивання грошей, через ряд компаній, у тому числі через згадану Burisma; ухилення від податків цією компанією. Я був здивований, що справа, яку відпрацьовувалося саме ГПУ, в результаті тиску на пана Шокіна під кінець його кар’єри, було передано у створене за підтримки посольства США НАБУ. Взагалі-то це справа не лежить в юрисдикції НАБУ. Більше того, цю справу було закрито. Друга справа, про відмивання коштів, було програно ГПУ в Лондоні. Програли його з-за того, що тодішній заступник Генерального прокурора, ще до мене, забув направити документи в Лондон. Цей заступник був людиною, яку особливо активно лобіювали американські експерти. В тому числі і представники посольства. Це стало особливо яскраво видно, коли цей співробітник не зміг очолити спеціалізоване антикорупційне бюро, яке відповідає за роботу НАБУ. В результаті відкритого національного конкурсу на цю посаду посів Холодницький і зараз саме його відставки домагається посол США. Думаю, що справа Burisma було лише одним із справ, які були забрані в НАБУ і закриті без результатів. Справу про ухилення від податків було успішно завершено у ГПУ вже при мені, компанія сплатила до державного бюджету рекордну для того часу суму в 6,5 мільйонів доларів. Більше про це нічого розповісти не можу, бо справа знаходиться в закритому стані в НАБУ в якому за законом я не маю ніякої влади.

І: Давайте пройдемося по тому, про що ви можете бути обізнані. У той час, коли віце-президент Джо Байден вимагав відставки Шокіна, він здійснював контроль над справою про Burisma, в якому син віце-президента Джо Байдена, Хантер Байден, працював. Це вірно?

ЮЛ: Це відкрита інформація. Так, у борді Burisma працював син пана Байдена.

І: І в той час, були вам відомі якісь підтвердження того, що український уряд, українські прокурори, були зацікавлені в питаннях до Хантеру Байдену про цих угодах, які перебували у фокусі трьох окремих розслідувань.

ЮЛ: На скільки я зараз бачу по документам пан Шокін приділяв значно увагу цій справі. Крім іншого, він запросив документи про фінансових потоках цієї компанії в одній з європейських країн і навіть отримав відповідь з якого можна побачити отримання значних коштів членами борда. На скільки я пам’ятаю, тоді йшлося про 17 млн доларів, які були розподілені між фіз. особами членами борда.

І: чи Був Хантер Байден серед тих людей?

ЮЛ: Думаю, що таке питання має задавати Генеральний прокурор США. Я можу сказати тільки так – члени борда отримували значні кошти в ході транзакцій, а також засоби отримувала ще одна американська компанія Rosemont Seneca Partners, за консультативні послуги. Фіз.особи члени борда – 4 персони, з відомих нам, а також юр.особа — компанія Rosemont Seneca Partners, отримували кошти в рамках діяльності компанії Burisma.

І: А ви коли-небудь бачили записи про переведення цих коштів, щось начебто лобіювання Джо Байдена, лобіювання віце-президента Джо Байдена?

ЮЛ: Мені не відомо про будь консультаціях йде мова і хто з американських політиків причетний до цієї компанії.

І: (Сміх) Дозвольте задати вам короткий питання. Враховуючи те, що ви сказали, що хотіли б поговорити з Генеральним прокурором США, паном Барром, чи означає це що ви б порекомендували Генеральному прокурору США звернути увагу на ці операції між компанією Burisma і американської RossMan Байдена і інших, хто отримував гроші від компанії?

ЮЛ: Звичайно, я хотів би з ним поговорити, у тому числі і з цього питання.

І: Я хочу повернутися до того, що ви сказали. З пояснень, стає ясним, що віце-президент вимагав відставки прокурора, який здійснював контроль над розслідуванням компанії його сина. А далі ви розповіли, що НАБУ, расследовательское бюро, відчувало тиск з боку Посольства США. Як ви вважаєте, розслідування Burisma було пом’якшено американськими уповноваженими органами?

ЮЛ: Я не можу дати точну відповідь по тій версії, яку ви озвучуєте. Я пам’ятаю, коли я був депутатом, виступ пана Байдена про необхідність боротися з корупцією, а значить і змінити керівництво ГПУ, мав велику підтримку і серед депутатів, і серед українського суспільства. Було це виступ направлено дійсно на поліпшення результатів боротьби з корупцією або у нього були якісь інші мотиви повинен визначати Генпрокурор США.

І: Враховуючи те, свідком чого ви були, і переглядали документи від пана Шокіна та інших слідчих, чи вважаєте ви, що звільнення пана Шокіна, передача справи в НАБУ, та інші заходи, завадили ГПУ успішно розслідувати корупцію всередині компанії Burisma?

ЮЛ: Я вже говорив, що фактично було дві справи в останній період пана Шокіна. Це справа про розкраданні і відмиванні грошей і справу про ухилення від податків. Першу справу було передано в НАБУ і потім було закрито, а справа про податки ми успішно завершили. Закон забороняє мені забирати справи НАБУ. Інакше я б із задоволенням зайнявся цією справою і впевнений, що ми знайшли б необхідні докази.

І: І так ви вважаєте, які були б докази, якщо б вам було дозволено переглянути ті файли розслідування до його передачі?

ЮЛ: Справа в тому, що це загальновідомо. В ті часи міністр природних ресурсів видавав ліцензії фактично без передбачених для цього процедур. Про це багато писали журналісти і на скільки я розумію, отримані в ході обшуків документи давали ГПУ успішно право оголосити підозра, але справа з найбільш «гарячий» момент було передано із ГПУ в інший незалежний антикорупційний орган.

І: І якщо ваш офіс прокуратори захотів би продовжити розслідування, ви будете розслідувати таких людей як Хантер Байден, інших американців, які сприяли цим операціях, як члени управління компанії? Це так?

ЮЛ: Згідно українського законодавства, компанія має право виплачувати кошти членам свого борда, це їх бізнес. Я, правда, не знаю як це оцінюється з точки зору законодавства США щодо своїх громадян. Але з точки зору наших законів – у нас немає претензій до членів борда, які отримували мільйонні виплати від компанії, на яку вони працювали. І навіть якщо ми доведемо, що ці кошти мають брудне походження дореволюційних часів – це не означає, що члени борда про це знали.

І: Дозвольте поставити вам кілька запитань. Нещодавно в Україні було видано звіт від глави НАБУ про закритих та віддалених справах. Було записано вираз про те, що він намагався допомогти Пані Хіларі Клінтон в її кампанії на виборах проти Трампа, а точніше, зв’язати цю допомогу з оприлюдненням документів з чорної бухгалтерії, яка проливає світло на діяльність Пола Манафорта в Україні. Чи Можете ви підтвердити, що є аудіо запис, де чиновник НАБУ захоплений при спробі допомогти Хіларі Клінтон за допомогою публікації чорної бухгалтерії Пола Манафорта в Україні?

ЮЛ: У мене таке відчуття, що Вашингтон сьогодні не спав, бо як вчора ввечері я отримав подібна заява від одного з народних депутатів. Так, дійсно, згідно із заявою народного депутата він отримав постанову суду про те, що керівник НАБУ здійснив неправомірне втручання в американський виборчий процес. Мова про те, що керівник НАБУ, пан Ситник офіційно сповіщав інформацію щодо пана Манафорта, посилаючись при цьому, що він би хотів допомогти кампанії Клінтон. Народний депутат навіть доклав аудіо запис, в якій кілька чоловіків, в одного з яких голос був схожий на голос директора НАБУ, про це говорять.

І: Я хотів би зрозуміти. Враховуючи цю інформацію, чи це той же директор НАБУ, який також намагався припинити частина розслідувань про Burisma? Той же чоловік?

ЮЛ: Так, це саме той директор НАБУ, якого привітав з перемогою на конкурсі пан Байден. Це саме той директор НАБУ, який забрав…якому передали справу Burisma. Це саме той директор НАБУ, який оприлюднював інформацію про діяльність Манафорта. І це саме той директор НАБУ, яким постійно, за його словами, заважає спеціалізований прокурор Холодницький, відставки якого вимагає посол США.

І: В такій ситуації ви думаєте, що директор НАБУ, який намагався втрутитися вибори в США допомогою публікації записів Манафорта, той же чиновник, який надалі закрив розслідування Burisma у вашому офісі, буде мати достатньо доказів, щоб піти в суд, і це може сприяти деякій втручання США або зовнішнє політичному втручанню в різні кримінальні переслідування в Україні? Можливо, ці розслідування несуть можливість зовнішнього політичного впливу?

ЮЛ: Я думаю, що я вже дав відповідь на це питання і, на жаль, я тільки вчора отримав грудневої рішення українського суду, яке визначає дії і заяви пана Ситника втручанням в американський виборчий процес. Тому сьогодні ми зареєстрували кримінальне провадження за цим фактом і дамо цьому юридичну оцінку.

І:це розслідування, враховуючи до уваги можливе втручання в розслідування Манафорта, розширено до того, що б подивитися, чи зробив директор НАБУ щось неналежне, коли закрив розслідування Burisma або був зобов’язаний під впливом США закрити це розслідування. Ви Могли б розглянути це питання, як частина нового розслідування?

ЮЛ: Ні, у мене немає доступу до кримінальних проваджень НАБУ. Закон забороняє мені знайомитися з цим. Тому я не можу дати оцінку слідства ні по справі Burisma, ні по справі «чорної каси» Партії Регіонів.

І: Добре. І останнє питання. Я ціную, що ви приділили так багато часу в такий напружений день посеред виборів у вашій країні. Чи є у Вас які-небудь докази того,що Посольство США намагався вплинути на розслідування справи Burisma в Лондоні від імені Америки. Чи намагалося Посольство США захистити американських співробітників Burisma від українських уповноважених органів перед тим, як справу було закрито.

ЮЛ: Ні, у мене немає таких даних. Я знаю тільки те, що співпраця між американським посольством і керівництвом НАБУ неймовірно тісну.

І: чи Є стурбованість, що НАБУ має недолік незалежності, якщо воно так близько по відношенню до посольства.

ЮЛ: Я б не хотів відповідати на це питання. США є найбільш важливим союзником української держави і я б не хотів ставити під сумнів нашу повагу до будь-американських інституцій. Нашим громадянам ми, безумовно, відповідь дамо.

І: Добре. Що стосується громадян України, восторжествує справедливість у справі Burisma, виходячи з того, що ви знаєте зараз?

ЮЛ: НА жаль, вся документація по міністра Злочевського знаходиться в НАБУ, а закон забороняє мені отримати цю інформацію. Тим не менше ми намагаємося відновити штучно програне колишнім заступником ГПУ справу про відмивання коштів та сподіваємося на результат у цій справі.

І: Це випадок відмивання грошей, коли ви намагаєтеся заморозити активи?

ЮЛ: Так.

І: Добре, сер

ЮЛ: Я намагаюся слідувати рекомендації президента Теодора Рузвельта: “Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є.

І: Відмінно. Сер, велике спасибі вам за приділений час. Я багато чого зміг почерпнути сьогодні.

ЮЛ: Ще раз дякую всю американську націю, американських чиновників за підтримку України в найважливіший і найважчий період нашої історії.

І: Ми глибоко цінуємо ваші почуття і думки, якими ви поділилися з нашими глядачами сьогодні. Спасибі! Гарних вихідних