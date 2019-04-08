Горіло добу: ВСУ не дали бойовикам відновити позицію під Ясинуватій

В мережу виклали відео ліквідації позиції бойовиків в районі Ясинуватій, куди після її знищення в лютому цього року вирішили повернутися російсько-окупаційні війська.

«Російські окупанти вирішили відновити свої раніше знищені позиції в районі Ясинуватської розв’язки для провокаційних обстрілу воїнів ОС. Але наші бійці не залишають їм жодного шансу», — коментує відео офіцер ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»).

Посилаючись на дані розвідки, він повідомив про ліквідацію двох і пораненні п’ятьох бойовиків. «Позиції і укриття горіли цілу добу», — додав офіцер ЗСУ.

Тим часом у штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що в неділю, 7 квітня, були ліквідовані четверо окупантів, 14 — отримали поранення. Також був знищений один бронетранспортер противника. В результаті обстрілу бойовиків був поранений один український вояк.