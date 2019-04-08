ФБР розслідує справу проти Коломойського The Daily Beast

Три джерела кажуть, що ФБР підозрює українського олігарха у відмиванні грошей та інших злочинах.
За наявними даними, Коломойського підозрюють у низці фінансових злочинів, зокрема, у відмиванні грошей.
Джерела повідомляють, що розслідування масштабно і ведеться давно, проте поки що Коломойському не пред’явили жодного звинувачення.
Інтереси олігарха представляє фірма Ashcroft Law. Там категорично відкидають будь-які звинувачення.
The Daily Beast уточнює, що у розслідуванні бере участь також прокуратура США в Північному окрузі Огайо, оскільки Коломойський має там інвестиції.
За даними The Financial Times, зараз Коломойський живе в Ізраїлі. Це може істотно ускладнити його екстрадицію.