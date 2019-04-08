Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації Філатова, – ЗМІ

Президент Петро Порошенко звільнив Олексія Філатова від обов’язків заступника глави Адміністрації Президента.

“Указ про звільнення підписаний – він знаходиться в Апараті Адміністрації Президента України. Його планують опублікувати 21 квітня “, – сказало джерело в АП.

Співрозмовник повідомив, що Філатов звільнений у зв’язку з поданням заяви про відставку.

На даний момент, за словами джерела, Філатов знаходиться за кордоном.

Інші джерела повідомили Українським Новинам, що Філатова звільнили у зв’язку з тим, що він не впорався з поставленими завданнями.

За їх словами, указ про звільнення буде оприлюднено тільки 21 квітня.

Це пов’язано з тим, щоб не зупиняти ті процеси, які йдуть і не сіяти паніку в оточенні Президента.

“Це і небажання розжарювати ситуацію перед другим туром і необхідність забезпечити діяльність судової реформи з чинним куратором”,- підкреслило джерело.