Чому рітейлер Геннадій Виходцев зайнявся політикою

Борги підлягають поверненню. У великому українському бізнесі це навіть не справа честі, а умова існування. Баш на баш, послуга за послугу.

Правило діє тільки для власників магазинів або станцій техобслуговування, але і доларових мільйонерів. Приходить час, і вони, не дивлячись на своє положення, змушені спускатися з небес на землю і відпрацьовувати наданий їм кредит.

Співвласники «Фокстроту»

Вся довга історія великої торговельної мережі побутової техніки круто замішана на скандалах і відвертий кримінал, але має одну важливу особливість – щоразу головним вигодонабувачем від подій незмінно ставав Геннадій Виходцев. Відбувся педагог у 1994 році разом з двома компаньйонами Валерієм Маковецким і Володимиром Шульгою дали життя новому бізнес-проекту, який в апогеї розвитку охопив 90 найбільших міст України, де розмістилися понад 160 фірмових магазинів мережі. Обов’язки в спільному бізнесі компаньйони розподілили наступним чином. Маковецький безпосередньо відповідав за закупівлю та реалізацію товарів, вивчаючи потреби ринку української побутової техніки і вибираючи найбільш вигідні пропозиції від зарубіжних постачальників. Шульга підбирав кадри, розставляючи їх по філіям, і керував експансією фірми «Фокстрот» в регіонах, відкриваючи нові магазини чи відділи. На долю Геннадія Виходцева дісталася досить дивна функція, характерна тільки для держав з високим рівнем корупції. Він відповідав за взаємодію з органами державної влади в особі її численних контролерів. В Україні вміння домовитися і «підмазати» кого треба виявилося найважливішим умовою комерційного успіху, тому не випадково, що зарозумілість Виходцева поступово зростала, в результаті досягнувши захмарних меж. З деяких пір бізнесмен взагалі відійшов від будь-якого втручання в оперативне управління торговою мережею, переваливши це на інших, а сам вважав за краще жити на одержувані дивіденди, носячи титул глави наглядової ради «Фокстроту». Сьогодні, крім побутової техніки, компанія торгує годинниками через мережу фірмових магазинів «Секунда». Пізніше отримав розвиток рітейл побутової електроніки в формі мережі «Техношара». Оціночна вартість всіх активів Геннадія Виходцева досягла $51 млн., а щорічний чистий дохід торговельних мереж ─ майже 10 млрд гривень.

Таємниці «Фокстроту»