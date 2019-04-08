У Малайзії автобус з іноземцями впав у кювет: загинули 10 людей

У Малайзії в результаті ДТП загинули 10 осіб.

10 чоловік загинули, ще 34 були доставлені в лікарню після великої дорожньо-транспортної пригоди в Малайзії. Про це повідомляє в понеділок видання The Star.

З невстановленої причини автобус, в якому знаходилися люди з країн, виїхав з траси і впав у кювет. Водій та восьмеро пасажирів загинули на місці, ще один чоловік помер у лікарні.

Інцидент стався пізно увечері в неділю в околицях Куала-Лумпура.

Нагадаємо, 6 квітня, на околиці села Піщана Білоцерківського району, поліцейські виявили пошкоджений автомобіль Mazda і тіла двох загиблих дівчат поблизу нього.